Victoria.- Este sábado 22 de abril se presentó en la Sociedad Italiana, con el auspicio del Museo de la Ciudad Carlos Anadón, el libro Los primeros italianos en Entre Ríos, de Gustavo Artucio. La disertación estubo acompañada con la proyección de mapas y cuadros que permitieron comprender cómo y por qué se realizó la investigación. El autor del libro dialogó con Paralelo 32.

—¿Cómo ha sido la investigación y el trabajo de redacción para la realización del libro Los primeros italianos en Entre Ríos?

—A la investigación la basé en los registros oficiales con los que se cuenta de esa época, que abarca la época colonial y los primeros años del país independiente. Entre Ríos es una provincia que fue organizada y poblada tardíamente por los españoles. La primera parroquia en toda la provincia fue la de Paraná, en 1730, y los registros con los que se cuentan son a partir de 1755. Hasta la creación de las parroquias de Gualeguay, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, entre 1780 y 1781, el único lugar en el que se registraban los nacimientos, matrimonio y defunciones era la parroquia de Paraná. Trabajé con los registros parroquiales y los censos realizados en esa época. Y acoté el período de investigación hasta el año 1850, porque es el período menos estudiado o casi no investigado desde el punto de vista de la inmigración italiana.

—¿Cómo influyó la inmigración italiana en la provincia y en Victoria?

—La mayoría piensa que la inmigración italiana en la provincia comenzó con la gran oleada inmigratoria que se inició en la década de 1870 con la sanción de la ley de colonización. Pero la presencia de los italianos en la provincia es anterior. Ya había italianos en la época de la colonia, y en los primeros años posteriores a la declaración de la independencia comenzaron a llegar italianos que provenían en su mayoría de las llamadas repúblicas marineras, o sea Génova y Venecia, que se trasladaban con sus barcos para cumplir tareas de transporte, dado que en esa época los caminos prácticamente no existían y la mayor parte del transporte se hacía por vía fluvial. Acá prácticamente no había personas idóneas en el arte de navegar, y esa tarea la cumplían los primeros italianos. La mayoría de ellos se radicaron en las ciudades y villas portuarias, como Paraná, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Concordia. En el caso de Victoria, la presencia de estos marinos italianos se acrecienta a partir de la década de 1830.

—¿Qué aspectos de los primeros italianos en la provincia aborda el libro?

—He tratado de determinar los datos precisos de esos italianos, como ser el apellido correcto, en caso de estar modificado, la procedencia (de qué ciudad o pueblo venían), qué actividad desarrollaban, qué participación tuvieron en la vida política y social de su ciudad o de la provincia, si tuvieron descendencia, muchas veces cuando alguno de sus descendientes se destacó por algún motivo, los menciono.

—¿Qué lo llevó a investigar y escribir sobre el tema?

—Yo hace unos años que me dedico a la investigación genealógica (formo parte del Centro de Genealogía de Entre Ríos y del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas), y además soy profesor de italiano. En una de esas investigaciones me sorprendió encontrar que, en el primer libro de matrimonios de la Parroquia de Paraná, en 1765, estaba registrado el casamiento de un italiano. Esto llamó mucho mi atención, porque no me imaginaba que hubiera italianos en esa época en esta provincia. Esto generó una inquietud en mí, y decidí averiguar si había otros más y comencé a investigar y fui descubriendo que había otros. En esta investigación confluían dos de mis pasiones: la genealogía y la italianística. En una charla que hice sobre este tema me sugirieron que escribiera un libro y, después de analizarlo un poco, tomé la decisión de hacerlo, profundicé la investigación, acoté el espacio y me puse manos a la obra.

Llegado a este punto, Artucio destacó: “Lo curioso e interesante del libro es que, precisamente, el primer italiano registrado en la provincia estaba radicado en lo que actualmente es el Departamento Victoria, en la zona de Chilcas. Lo que también llamó mi atención es que en el registro consta que tanto él como sus padres eran de nacionalidad italiana, siendo que por entonces el estado italiano como tal no existía. Italia por entonces estaba dividida en reinos, principados, ducados y otros estados independientes entre sí, algunos vasallos del Sacro Imperio Romano Germánico y otros vasallos de la Iglesia, o sea del papa”. Por ahora el libro está disponible en dos librerías de la ciudad de Paraná: la librería del Ateneo y en el Templo del Libro, en el local de la editorial Delta Editora, también en Paraná, y en algunas librerías del interior de la provincia relacionadas con la editorial (Chajarí, Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguay). No obstante, por ahora no hay ningún comercio en Victoria que venda el libro.