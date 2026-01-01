El año 2026 comenzó con una noticia cargada de emoción en la provincia de Entre Ríos. A las 00:06 horas de este jueves 1º de enero, nació el primer bebé del año en todo el territorio provincial. El acontecimiento tuvo lugar en el Hospital San Blas de Nogoyá, donde llegó al mundo Bastian Daniel, convirtiéndose oficialmente en el primer entrerriano de 2026.

Sus padres, Ana Muñoz y Daniel Alvarado, celebraron con alegría la llegada de su hijo, quien nació con un peso de 2,700 kilogramos.

“No me lo esperaba porque tenía fecha para mediados de enero, pero se adelantó el parto y Bastian no nos dejó ni terminar de cenar”, relató Ana, aún emocionada por el sorpresivo nacimiento. La mamá contó que acudió al hospital en dos oportunidades durante la noche del miércoles: primero cerca de las 20 horas y luego alrededor de las 22:30.

Según explicó, la doctora Gil convocó rápidamente a todo el equipo médico y, minutos antes de la medianoche, ya se encontraba ingresando al quirófano. “Para cuando empezó el año, Bastian ya estaba naciendo”, recordó.

Ana también destacó el acompañamiento y la dedicación del personal de salud del Hospital San Blas. Agradeció especialmente a médicos y enfermeras, quienes compartieron la alegría del momento. “Se peleaban por sacarse fotos con Bastian”, comentó entre risas.