El Presidente del Consejo Provincial del PJ de Entre Ríos, José Cáceres, expresó su “más enérgico repudio al espionaje contra las autoridades democráticas de nuestra provincia”, manifestando que “resulta inadmisible que nuestra vida pública sea atravesada por hechos como los denunciados hoy por el gobernador Rogelio Frigerio”.

Luego agregó: “Los peronistas en la historia provincial y nacional siempre hemos sido las víctimas de hechos de esta naturaleza por lo que jamás estaremos entre quienes recurren a estas acciones que expresan lo peor de la política. Los hechos son más preocupantes si consideramos que estamos transitando el tercer año de la gestión provincial actual, la cual realizó controles de seguridad sobre estas cuestiones al inicio de su gobierno”.

“Nos solidarizamos con las autoridades y personas afectadas y le pedimos a la Justicia que actúe con celeridad para esclarecer a la brevedad estos hechos que son una afrenta a la Democracia y la convivencia republicana de nuestra provincia”, concluyó José Cáceres.