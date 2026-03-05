En el marco de la 1ª Expo La Ganadera 2026, realizada el sábado 28 de febrero en el establecimiento “El Pilar”, en la ciudad de General Ramírez, la Cooperativa La Ganadera recibió la visita institucional del presidente de CONINAGRO, Lucas Magnano, quien recorrió la muestra y dialogó con los medios sobre la situación del sector agropecuario y el rol del cooperativismo en el desarrollo productivo.

Durante su visita, Magnano valoró la iniciativa impulsada por la entidad entrerriana y destacó el trabajo de las cooperativas en la generación de oportunidades para los productores.

“Es un gusto y también un compromiso institucional estar presentes cuando una asociada realiza un evento de estas características, sobre todo siendo el primero y con esta puesta en escena”, expresó. Además, manifestó su sorpresa por el despliegue de la muestra. “Sorprendido y muy contento de que las cooperativas pongan este entusiasmo y muestren toda la paleta de productos y proyectos que tienen”, agregó.

El dirigente remarcó que este tipo de encuentros fortalecen el vínculo con los productores y permiten mostrar el trabajo que realizan las entidades cooperativas. “Es sumamente importante generar cada vez más alternativas para los productores. No tenemos que olvidarnos de nuestros orígenes y del claro objetivo que tenemos, que es el productor agropecuario”, sostuvo.

Panorama del sector

Consultado sobre la situación actual de las cooperativas en el país, Magnano señaló que el escenario es diverso según la región y la realidad productiva de cada entidad.

“Cada cooperativa tiene una situación particular, pero en general podríamos decir que están en una buena situación, algunas más, otras menos”, indicó.

En ese sentido, recordó que en distintas zonas del país se atravesaron varios años de sequía que impactaron tanto en los productores como en las instituciones que los acompañan.

“En algunos lugares hubo sequías muy grandes durante dos, tres y hasta cuatro años. Ahí no solo viene el productor con la mochila, sino también la cooperativa, que muchas veces financia, aguanta y contiene en esos momentos complicados”, explicó.

A pesar de ese contexto, aseguró que el sistema cooperativo continúa desarrollando proyectos y generando alternativas para facilitar el acceso a insumos y bienes de capital en un escenario económico cambiante.

El acuerdo Mercosur–Unión Europea

Uno de los temas centrales de su análisis fue el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, al que consideró una oportunidad estratégica para el país.

“Es fantástico que empecemos a entender por dónde viene la cosa. Es sumamente importante para la Argentina tener esos canales disponibles”, afirmó.

Magnano remarcó que la producción agroalimentaria del país supera ampliamente las necesidades internas. “Argentina produce alimentos para más de 400 millones de personas, mientras que su población ronda los 47 millones. Necesitamos tener mercados habilitados, sobre todo de esas características”, sostuvo.

En esa línea, destacó que la Unión Europea representa un mercado de más de 400 millones de habitantes y con un alto poder adquisitivo, lo que abre nuevas oportunidades comerciales para el sector.

Reforma laboral y retenciones

El titular de CONINAGRO también se refirió a la reforma laboral recientemente aprobada, señalando que aún resta avanzar en su reglamentación, aunque consideró que puede aportar soluciones a algunas problemáticas del sector.

“Teníamos inconvenientes con el personal permanente discontinuo. Esta ley viene a subsanarlo”, explicó.

Asimismo, destacó la importancia del Fondo de Cese Laboral y la necesidad de reducir la litigiosidad. “Que esto logre bajar la litigiosidad laboral es sumamente importante para el productor, las cooperativas y toda la cadena productiva”, afirmó.

En relación con los derechos de exportación, señaló que el reclamo del sector continúa vigente, aunque reconoció que se registraron avances en los últimos meses. “Tenemos una demostración de este gobierno de una baja real y paulatina de los derechos de exportación. Creo que estamos cada vez más cerca de alguna baja adicional”, expresó, aunque evitó generar expectativas concretas.

Infraestructura y competitividad

Magnano también hizo referencia a otros temas estructurales que impactan en la competitividad del agro, como la necesidad de una ley nacional de fitosanitarios, la concesión de la hidrovía y la revisión de la ley de cabotaje, aspectos que inciden directamente en los costos logísticos del sector.

Finalmente, el dirigente sintetizó su visión sobre la relación entre el desarrollo agropecuario y la economía nacional. “Si al campo le va bien, a la Argentina le va bien; y si a la Argentina le va bien, al campo le va a ir mejor”, concluyó.