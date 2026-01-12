Con una convocatoria que reunió a vecinos y vecinas de distintas edades, el Premate de Cebadores volvió a poner en primer plano la tradición del mate como expresión cultural e identitaria. La primera jornada del certamen se desarrolló en el marco del Festival Popular del Parque Lineal Sur y marcó el inicio de una nueva edición que busca consolidar este espacio como antesala de la Fiesta Nacional del Mate.

El concurso es organizado por el Centro Comunitario Solidaridad, en articulación con el Municipio, y tiene como objetivo seleccionar a los finalistas que competirán durante la Fiesta Nacional del Mate por importantes premios, entre ellos viajes a Río de Janeiro y Bariloche.

Durante la jornada inaugural, el viceintendente David Cáceres celebró la amplia participación y el clima festivo que se vivió en el predio. “Con el concurso de cebadores se palpita una nueva edición de la Fiesta Nacional del Mate. Ya tenemos al ganador que pasa a la gran final en una de las noches del Festival. Estamos muy contentos por los cientos de vecinos y vecinas que se acercaron”, expresó.

Por su parte, Liliana Godoy, referente del Centro Comunitario Solidaridad, destacó el compromiso sostenido de la institución con la fiesta. “Tenemos dos comedores a cargo y desde hace 40 años trabajamos para que esta celebración siga creciendo. El mate es parte de nuestra historia y de nuestra vida cotidiana”, afirmó.

Un ganador con raíces familiares

El ganador de la primera jornada fue Sergio Bobadilla, trabajador municipal, quien logró imponerse en una competencia marcada por el alto nivel de los participantes. Con humildad y orgullo, compartió su forma de cebar: “Cebo los mates como me enseñaron mis padres y aprendí mucho de mi querida suegra. Le saco el polvillo al mate, llevo la yerba hacia un costado y después echo el agua en la bombilla”.

Desde el jurado, Stella Maris Comas subrayó la dificultad de la evaluación. “En los últimos dos años han venido muchos chicos jóvenes, con una excelente cebadura de mate. Cuesta mucho evaluarlos porque ceban muy bien”, comentó, destacando el recambio generacional que se observa en la competencia.

Un recorrido por los barrios

El Premate de Cebadores continuará recorriendo distintos puntos de la ciudad en el marco de los Festivales Populares:

16 de enero: Anfiteatro Linares Cardozo (San Agustín)

Anfiteatro Linares Cardozo (San Agustín) 23 de enero: Miradores de Bajada Grande

Miradores de Bajada Grande 30 de enero: Parque Gazzano

Todas las jornadas comenzarán a las 20 horas.

A estas instancias se sumarán nuevas rondas clasificatorias el viernes 6 y sábado 7 de febrero, durante la Fiesta Nacional del Mate, ampliando las posibilidades de participación y selección de finalistas.

Inscripciones en este link:

http://docs.google.com/forms/d/1xPqLOPFT1sLW_RyJ7lU4SouG_jztYo2EvTqwKZG2swM/viewform?pli=1&ts=69627a22&pli=1&edit_requested=true