Crespo- Se pone en marcha en nuestra ciudad, durante la tarde de este sábado 7 de octubre y el domingo 8, la selección de artistas que competirán en el 47º Certamen Nuevos Valores Pre Cosquín 2018, a realizarse del 3 al 15 de enero en la Plaza Próspero Molina de Cosquín. Hoy sábado estará dedicado a las danzas folclóricas y mañana domingo a la música, a partir de las 15:00 en el Anfiteatro del Lago. En caso de lluvia se traslada la realización al Salón de la Parroquia San José.

Las inscripciones de los artistas cada día se recibirán de 10:00 a 12:00 y a las 13:00 se realizará la reunión con el jurado, previo a la competencia.

“Las expectativas son muy buenas, ya antes del lanzamiento teníamos contactos de grupos de distintos lugares y músicos interesados en saber si se hacía este año y creemos que habrá la misma cantidad o más inscriptos que el año pasado”- dijo el secretario de Gobierno, abogado Julián Maneiro, en cuanto a las perspectivas para este fin de semana.

El funcionario habló de un mayor acercamiento del certamen al público “por eso –comentó- la decisión de hacerlo en el Anfiteatro del Lago, con entrada libre, para que el público pueda acercarse, ver a los competidores y empezar a apropiarse del evento”.

“Cada día el certamen se transforma en un espectáculo de muchas horas, durante la tarde y hasta la noche, permitiendo que el público vaya renovándose y circulando, generando un circuito turístico local”- evaluó Maneiro.

No se cobrará entrada y el público tendrá acceso a las cantinas que funcionarán a beneficio de la Escuela Municipal de Atletismo, IMEFAA y Coro Municipal del Centenario. El sábado alrededor del atardecer se cocinará pollo al disco, en el marco de la promoción de la 27 Fiesta Nacional de la Avicultura, con degustación para el público y el domingo estarán presentes los artesanos de Hecho en Crespo con la venta de regalos para el Día de la Madre

El público tendrá acceso libre y gratuito y funcionarán cantinas a beneficio de la Escuela de Atletismo e IMEFAA el sábado y del Coro Municipal del Centenario e IMEFAA el domingo.