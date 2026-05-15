Victoria.- El Portal de Información Turística, ubicado en la intersección de la Ruta N°11 y el nexo, frente a la rotonda de ingreso al viaducto Victoria Rosario, estaría finalizado en las próximas semanas.

Según adelantó a Paralelo32 en forma exclusiva Hernan Jacob, Ministro de Planeamiento e Infraestructura de la provincia, actualmente está trabajando ENERSA con el objetivo de dotar de energía a la estructura, para que la empresa constructora lo pueda entregar a la provincia.

El gobierno anterior planeaba destinar el edificio al turismo, pero ahora, no se descarta que una parte se usará para ese fin, pero fundamentalmente, en el marco de un acuerdo con el Ministerio de Seguridad, albergará oficinas de control de drogas, ocupadas por la Policía Federal o Gendarmería.

Características

El edificio en construcción está ubicado en el terreno de la intersección rotatoria en ruta provincial Nº 11 y conexión Rosario-Victoria (174), sobre un terreno de 9.573 metros cuadrados, buscando garantizar el adecuado ingreso y egreso vehicular al lugar, de manera de derivar de forma segura a los visitantes desde las rutas al predio del portal. La obra demanda una inversión inicial de 140 millones de pesos.

Detalles técnicos

Según la información oficial de la gestión anterior, que ideó este proyecto, “la obra tiene como premisa no modificar el perfil natural del terreno respetando los desniveles existentes y aprovechar así esta situación para destacar la edificación diseñada, despegándose parcialmente del suelo y respetar la topografía del entorno.

Contempla las medidas y recaudos en relación al impacto ambiental, a fin de no modificar (o lo mínimo posible) las condiciones iniciales del sitio donde se lleva adelante la ejecución de la obra. Otra premisa fundamental en el proyecto fue garantizar el adecuado ingreso y egreso vehicular al lugar, pensado para derivar de forma segura a los visitantes desde las rutas al predio del portal.

De esta manera, la obra en su diseño se divide en dos áreas a partir del camino de ingreso y egreso vehicular. Un sector de aparcamiento tiene una superficie aproximada de 2.690 metros cuadrados.

De esta manera el edificio contempla un hall de ingreso, una oficina de recepción, el salón de exposiciones y un área de apoyo donde se ubican los sanitarios, el taller/mantenimiento y el lugar de guardado. La superficie cubierta es de 298 metros cuadrados. El sistema constructivo adoptado es tradicional mediante estructura independiente de hormigón armado, con cerramientos de mampostería cerámica”.