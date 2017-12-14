Crespo- Por cuarto año consecutivo se realiza la Feria Destapar, un evento gastronómico que se hará desde este viernes 15 al domingo 17 de diciembre en el Puerto Nuevo de Paraná. Destapar es un encuentro gastronómico en formato de feria que busca jerarquizar la gastronomía entrerriana, a través de la puesta en valor de productos, cocineros, productores, técnicas y protagonistas de la escena culinaria regional en un marco que se destaca por su ya peculiar producción y puesta en escena. Las tres noches habrá bandas y espectáculos artísticos.

En esta edición se ampliará la grilla de productores, con una decena de fabricantes de cerveza artesanal de la zona, exponentes de la coctelería regional, bocados a cargo de cocineros e invitados especiales, foodtrucks, un paseo de productores, juegos para niños, un espacio de fuegos y sumado a los clásicos segmentos de charlas abiertas y clases de cocina.

Pollo al disco

El asesor gastronómico de la Fiesta Nacional de la Avicultura, Lautaro Marche estará en el Espacio Fuego & Amigos, al aire libre el viernes 15, de 20:00 a 22:00, previo a los espectáculos musicales, preparando un pollo al disco con ingredientes autóctonos, de los que se surtirá en la misma feria, adelantó a Paralelo 32.

Invitado por sus amigos, representará a nuestra ciudad y la fiesta que la identifica haciendo una preparación de pollo al disco con cerveza artesanal, nuez pecán, mieles.

En esta oportunidad mostrará la gastronomía avícola interactuando con el público a modo de una clase abierta, contando el paso a paso de su preparación. “Será una propuesta nueva, una variante que lleva arroz, cerveza artesanal roja de productores que estarán en la feria y otros elementos que vaya encontrando ese mismo viernes”.

“A la receta –agregó- la voy armando ese día un rato antes de salir a cocinar con los productos de la feria”.