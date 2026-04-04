Victoria.- El debate sobre los salarios del sector público suele atravesar distintas áreas del Estado, pero hay un colectivo que prácticamente no participa de esas discusiones: la Policía. Sobre ese punto puso el foco el comisario general retirado Faustino Pereyra, quien plantea que los uniformados enfrenten una situación de desventaja estructural que, a su entender, debería revisarse.

“La desventaja que tiene el policía en actividad es que no puede protestar, no puede agremiarse y no puede hacer huelga. Esa es la diferencia grave que tenemos con el resto de los trabajadores”, señaló. Según explicó a Paralelo32, mientras otros sectores negocian en paritarias o recurren a medidas de fuerza, en el caso de la fuerza de seguridad las decisiones salariales llegan sin una medida instancia real de discusión.

Pereyra sostiene que esa situación repercute directamente en los ingresos. "Ni siquiera nos llaman a paritarias. Va el jefe de Policía a lo mejor, lo informan de cuánto es el aumento, y se termina ahí la cuestión. Nosotros no tenemos derecho a nada", afirmó.

Un sistema que, dice, quedó en el pasado

El exjefe policial vincula el problema actual con la estructura normativa que rige a la institución. Según explicó, el Reglamento General de la Policía de Entre Ríos, aprobado en 1975, tomó como modelo el esquema militar.

“Fue prácticamente una copia del reglamento militar. Ese sistema militarizado en el mundo se dejó de usar hace más de un siglo. La policía no es un ejército dentro de la ciudadanía", sostuvo.

A su entender, esa lógica todavía se refleja en la organización interna, la cantidad de jerarquías y la formación del personal. “Tenemos demasiados rangos. Es como una tribu con muchos caciques y pocos indios”, graficó.

En ese sentido, propone reducir escalafones y concentrar la formación en contenidos específicamente policiales. "Hay tres años de carrera para oficiales donde una parte importante se pasa desfilando o haciendo instrucción militar. Eso no tiene sentido para una policía moderna", sentenció.

Profesión policial y reconocimiento

Uno de los puntos en los que Pereyra hace más hincapié es en el reconocimiento profesional del policía. “El policía es un trabajador en seguridad. Vive de eso. Somos profesionales, pero no nos tienen como profesionales”, afirmó.

También cuestionó que, en algunos casos, profesionales externos a la institución ocupan grados equivalentes dentro de la estructura policial. Para él, eso termina generando desigualdades dentro de la carrera. “Un sacerdote o un médico pueden llegar a comisario general, mientras el que está todos los días en la calle muchas veces no llega a esa jerarquía”, ejemplificó.

Los salarios actuales

En cuanto a los ingresos, Pereyra indicó que los sueldos actuales siguen siendo bajos en comparación con otras jurisdicciones.

Según detalló, un agente que recién se inicia ronda entre un millón y un millón doscientos mil pesos, mientras que un oficial puede percibir alrededor de 1,8 millones a 2 millones.

En su caso, como comisario general retirado, explicó que su haber ronda los 2,5 millones de pesos, en bruto. "En provincias como Córdoba un general activo está cerca de los seis millones. La diferencia con otras fuerzas es muy grande", puntualizó.

También mencionó que, en su opinión, la pérdida de poder adquisitivo se agrava por la falta de actualización periódica. “Hace doce meses que no actualizan el sueldo y las cosas siguen subiendo”.

Un debate que, según advierte, casi no existe

Pereyra reconoce que sus planteos son personales y no representan institucionalmente al Círculo de Retirados policiales del que forma parte. Sin embargo, se considera necesario abrir el debate público. “Yo hablo por mí, porque sufro el problema todos los meses cuando voy a cobrar el sueldo”, explicó.

También aseguró haber conversado sobre estos temas con algunos dirigentes políticos, aunque con resultados limitados. “Muchos me han sido sinceros y me dicen: 'Faustino, yo no entiendo nada de esto'. Ese es el problema”, sostuvo.

Por eso cree que el cambio debería impulsarse desde la sociedad. “La gente tiene que saber cómo funciona el sistema. Si no, nada va a cambiar”, concluyó.