La música volverá a ser protagonista en la Fiesta Nacional de la Avicultura el sábado 7 de noviembre, cuando El Polaco llegue a Crespo para ofrecer un espectáculo pensado para bailar, cantar y disfrutar en familia.

El reconocido cantante, uno de los referentes de la cumbia argentina, será una de las figuras centrales de la programación musical de la noche del sábado en el escenario principal de la fiesta.

Su presentación recorrerá distintas etapas de su trayectoria, con una selección de canciones que forman parte de su repertorio y que se convirtieron en clásicos para varias generaciones de seguidores.

A esos temas se sumarán canciones más recientes, en una propuesta que buscará combinar los éxitos que el público espera escuchar con las novedades de su etapa actual.

“Clásicos, temas nuevos, alegría y fiesta”

El propio artista anticipó el espíritu que tendrá su presentación en la Capital Nacional de la Avicultura.

“Van a ver los clásicos, los temas nuevos, alegría, fiesta, todo”, expresó El Polaco al referirse al espectáculo que prepara para Crespo.

La frase resume una propuesta que tendrá como eje la música popular y el vínculo directo con el público, una característica que atraviesa sus presentaciones.

Una noche de cumbia en Crespo

La actuación de El Polaco se integrará a la programación artística de la Fiesta Nacional de la Avicultura, que durante noviembre volverá a reunir en Crespo propuestas vinculadas con la producción, la gastronomía, la cultura y la música.

El sábado 7, el escenario principal tendrá así una noche marcada por la cumbia, con uno de los artistas más reconocidos del género como protagonista.