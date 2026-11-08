La segunda noche de la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura reunió a una importante cantidad de público en el predio ferial de Crespo. La celebración, organizada por la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura y la Municipalidad de Crespo, con el acompañamiento de los sectores público y privado, tuvo como cierre musical la presentación de El Polaco.

El cantante subió al escenario principal a la 1:15 y ofreció un espectáculo de cumbia hasta las 2:10, cuando ya había comenzado el domingo.

La programación también contó con las actuaciones de Maravillas Alemanas, Sinergia Folk – Academia de Danzas Femenina, La Triple E, Herencias Alemanas, Sin Código y Pont a bailar.

En la Peña Joven se presentaron Meli Exner, Valentina Osorio, Generación Folclore, Somos Rock, Los del Quincho, Bettina Exner, Te Re Suena y DJ Santi Schneider.

Cerutti destacó la participación de la comunidad

Durante la jornada, el intendente Marcelo Cerutti recorrió distintos sectores del predio ferial, acompañado por la viceintendenta Jacinta Eberle; la secretaria de Economía, Hacienda y Producción, Evangelina Schmidt; el subdirector de Desarrollo Local y Producción, Agustín López; y la subdirectora de Empleo y Emprendedurismo, Vanina Schrooh.

Las autoridades visitaron a los expositores de las carpas, los espacios municipales y el sector del Show Gastronómico, donde se realizaron preparaciones de pollo al disco y una torta invertida con huevo, manzana y durazno para degustación.

"Esta es la fiesta de nuestra ciudad, de todos los crespenses, donde mostramos nuestro potencial emprendedor en la avicultura y también en los diferentes rubros que conforman nuestra comunidad progresista y laboriosa", expresó Cerutti.

El intendente también valoró el acompañamiento del público y señaló que la segunda noche permitió a las familias y visitantes recorrer el predio y conocer las propuestas de la ciudad.

Homenaje a Aurelio Feller, pionero de la avicultura

Uno de los momentos destacados de la noche fue el homenaje a Aurelio Feller, emprendedor y fundador de la Cabaña Avícola Feller, nacido en 1927 y fallecido en 1996.

La actividad fue organizada por integrantes de la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura y de la Municipalidad. Juan Alberto Haberkorn tuvo a su cargo la lectura de las palabras alusivas, en las que recordó el compromiso de Feller con el desarrollo de Crespo y su aporte a la actividad avícola.

Lo definió como un emprendedor que supo mirar hacia adelante, apostar al trabajo y comprender que el crecimiento también se construye a partir de lo que se aporta a la comunidad.

Durante el reconocimiento se repasó su trayectoria como uno de los pioneros del sector. Con esfuerzo y capacidad de trabajo, Feller creó su propia planta de incubación, una iniciativa que alcanzó reconocimiento dentro de la avicultura argentina y que forma parte de la historia productiva de la ciudad.

En representación de la familia, su hija Mirta Feller agradeció el reconocimiento y compartió algunos aspectos de la historia de su padre. Contó que aprendió el oficio trabajando junto a Luis Kaehler y Santiago Eichhorn, quienes lo acompañaron en sus primeros pasos hasta que pudo independizarse y fundar su propia planta de incubación en avenida Ramírez y Mitre. Posteriormente, también desarrolló sus propias granjas.

Además de su actividad empresarial, recordó su participación en la vida social de Crespo, donde integró la comisión de la Fiesta de la Avicultura, la del Club Unión y la de las celebraciones del Centenario de la ciudad, entre otras instituciones.

La familia recibió una plaqueta recordatoria y un cuadro con una fotografía de Aurelio Feller. Su nombre ya identifica una de las calles principales del Parque Industrial de Crespo.

Catorce instituciones participarán del Concurso de Pollo al Disco Solidario

Este domingo se realizará la segunda edición del Concurso de Pollo al Disco Solidario, con la participación de 14 equipos que representarán a instituciones de Crespo.

La iniciativa distribuirá $20 millones en premios, que deberán destinarse a financiar los proyectos presentados por cada entidad.

De ese monto, $18 millones se repartirán entre los tres mejores platos: $10 millones para el primer puesto, $6 millones para el segundo y $2 millones para el tercero.

Los $2 millones restantes se distribuirán entre las instituciones que obtengan más "me gusta" en las publicaciones de Facebook e Instagram de la Fiesta Nacional de la Avicultura. Los premios serán de $1 millón, $600.000 y $400.000 para el primero, segundo y tercer puesto, respectivamente. Los equipos que reciban premios por la elaboración de sus platos quedarán excluidos de esta categoría.

Las instituciones participantes y sus proyectos son:

Escuela Secundaria N.º 60 Bicentenario: fortalecimiento del Laboratorio de Programación y Robótica. Centro de Educación Física N.º 38 de Crespo: mejoras en la cancha y equipamiento de sóftbol. Congregación Evangélica de Crespo: trabajos y mejoras en el Salón de Usos Múltiples del Centro Juvenil Distrital. Bomberos Voluntarios Crespo – Equipo Kuality de la Estudiantina 2026: aporte para la nueva autobomba equipada con escalera mecánica. Centro de Jubilados Nacionales de Crespo: proyecto "X un Premio, X un Sueño", para contar con un espacio digno para los adultos mayores. Escuela N.º 187 NINA Argentina Soberana: mejoras edilicias. Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos N.º 33 Dr. Alberto M. Nusimovich: adquisición de equipamiento tecnológico y educativo. Parroquia San José Crespo: mejoras en el salón parroquial. Sociedad Italiana – Grupo The Meeting de la Estudiantina 2026: mejoras edilicias en la sede. Liga de Caballeros Luteranos: mejoras edilicias. EPNM y Superior N.º 35 Técnica General Don José de San Martín: mejoras edilicias y ampliación del Taller de Carpintería. Instituto Comercial Crespo D-33: adquisición de tecnología y equipamiento institucional. Parque Evangélico Los Paraísos: construcción de la piscina de los niños. Asociación Civil Crespo te Abraza: proyecto "Comidas que Abrazan", con espacios comunitarios de prevención y promoción de la salud mental y las adicciones.

Para acompañar a los equipos, colaborarán cocineros de la ciudad con asesoramiento durante la preparación: Eugenia Gareis, Oriana Torres, Roxana Toledano, Maia Trembecki, Claudia Prediger, Marcela Patricia Oliverio, María de los Ángeles Torres, Alicia Pastelera y Julio Almada.

La programación de la última noche

La Fiesta Nacional de la Avicultura tendrá este domingo su tercera y última jornada, con propuestas musicales en el escenario principal y en la Peña Joven, además del Concurso de Pollo al Disco Solidario.

El concurso comenzará a las 19:00 en el sector gastronómico. La entrega de premios está prevista para las 23:45 en el escenario principal.

Escenario principal

20:00: Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo, Coro Municipal del Centenario y Juan Manuel Bilat, con Entre Ríos en sinfonía , homenaje a Jorge Méndez.

, homenaje a Jorge Méndez. 20:45: Runa Kuyai.

21:35: Maple.

22:20: Los del Gualeyán.

23:00: Juan Manuel Bilat.

00:10: Soledad Pastorutti.

Peña Joven

20:30: Cani Strato.

21:00: Abyssmo Rock.

21:40: Nico Zetta.

22:10: Soñé con Existir.

22:50: Estilo Vargas.

23:30: La Triple E.

La programación está sujeta a modificaciones que puedan surgir durante la jornada, entre otros motivos, por las condiciones climáticas.