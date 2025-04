iStock, una reconocida plataforma global de comercio electrónico que ofrece contenido premium a PyMEs, creativos y estudiantes, reveló recientemente a través de su herramienta de investigación visual VisualGPS que el video continúa siendo el formato preferido entre los consumidores digitales más jóvenes. En particular, la Generación Z y los Millennials se muestran altamente receptivos a contenidos en video que sean auténticos, identificables y emocionalmente atractivos.

Según el informe, el 76% de los jóvenes de estas generaciones disfruta ver videos cortos en redes sociales, mientras que un 43% también se siente inspirado por los videos largos, lo que deja en claro que la variedad de formatos y estilos narrativos tiene cabida en sus preferencias.

La autenticidad como clave del impacto

El estudio también resalta un dato contundente: el 98% de los espectadores valora la autenticidad en los contenidos que consume, una tendencia aún más marcada entre los más jóvenes. Este grupo se inclina por formatos como los populares “Get Ready With Me” (Prepárate conmigo) o los Behind the Scenes (detrás de cámaras), que permiten un acceso más íntimo a la vida cotidiana, procesos creativos o dinámicas internas de un emprendimiento.

"No se necesita un gran equipo de producción, solo una historia convincente y la disposición a mostrar lo que sucede detrás del telón", explicó Jacqueline Bourke, directora senior de Creatividad en iStock. “Desde empacar pedidos en una tienda hasta mostrar cómo se preparan los ingredientes en una cafetería, los videos que capturan el lado humano del negocio generan confianza y aumentan el compromiso del público.”

La personalidad de marca como diferencial

Otra conclusión destacada del análisis es que tanto Millennials (55%) como la Generación Z (53%) y los Boomers (52%) acuden a plataformas de video no solo para informarse, sino para entretenerse. Este comportamiento abre una ventana de oportunidad para que las PyMEs potencien su personalidad de marca y se muestren tal como son.

Un comercio local de indumentaria puede exhibir el proceso artesanal de confección en cámara lenta, mientras que una panadería puede compartir una divertida degustación interna entre empleados. En todos los casos, el objetivo es mostrar el “quiénes somos” tanto como el “qué hacemos”.

“Tu historia como negocio es tu superpoder”, enfatiza Bourke. “Usa el video para mostrar lo que te motiva: ya sea mejorar la vida de tus clientes, ofrecer productos de calidad o construir una comunidad.”

Estrategias visuales por industria

iStock también sugiere estrategias específicas para distintos sectores, según su investigación visual:

Viajes y hospitalidad: el 94% de las personas afirma que viajar les permite romper la rutina. Los videos reales e inmersivos de destinos y experiencias son clave para captar atención e incentivar reservas.

Salud y bienestar: el 87% prefiere ver personas reales mejorando activamente su bienestar. Las rutinas diarias y las historias reales superan en impacto a las imágenes aspiracionales.

Retail y e-commerce: el 67% de los consumidores confía más en videos para conocer productos. Los unboxings, tutoriales y reseñas generan cercanía y confianza.

Video accesible, impacto duradero

Con un simple smartphone, contenido generado por clientes y acceso a material de archivo de calidad, la creación de videos ya no está reservada a grandes presupuestos. Lo importante es crear historias que resulten útiles, sinceras y humanas.

“El video no solo aumenta la visibilidad, también construye credibilidad”, concluye Bourke. “Y esa credibilidad puede convertirse en relaciones más sólidas con los clientes, mayor participación y un verdadero crecimiento para tu negocio.”