El Partido Justicialista (PJ) de Entre Ríos emitió un comunicado en el que expresó su respaldo a los exfuncionarios Sergio Urribarri y Juan Pablo Aguilera, quienes enfrentan detenciones que, según el partido, son arbitrarias y carecen de sustento legal firme. El documento, cargado de indignación y reclamos hacia el sistema judicial, denuncia lo que consideran una maniobra para disciplinar al peronismo y a sus dirigentes bajo el pretexto de combatir la corrupción.

En el texto, el PJ provincial subrayó que Urribarri, Aguilera y Pedro Báez han demostrado en todo momento voluntad de colaborar con la justicia, cumpliendo con todas las restricciones y requerimientos legales. Según el partido, no existen acciones por parte de los implicados que justifiquen las medidas extremas adoptadas en su contra, como la prisión preventiva, en un contexto donde las condenas aún no están firmes debido a la presentación de recursos extraordinarios ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Denuncia de arbitrariedad y persecución política

El comunicado también resalta que detrás de estas detenciones subyace una intención política. “Los peronistas sabemos que la persecución y los ataques de los poderes fácticos son el precio que se paga por ser leales al pueblo”, afirmaron, dejando en claro que consideran estas acciones como un intento de amedrentar al movimiento y sus referentes.

El PJ entrerriano expresó su solidaridad con Urribarri, Aguilera y Báez, destacando la "dignidad y entereza" con la que han enfrentado este proceso judicial. Asimismo, demandó a los sectores judiciales que actúen dentro del marco constitucional, respetando el derecho al debido proceso y a una defensa justa, como pilares fundamentales de cualquier sistema democrático.

Exigencias hacia la justicia

El partido exigió que se respeten las garantías constitucionales de los imputados y señaló que las medidas adoptadas en su contra, en particular la prisión preventiva, no solo son innecesarias sino también un castigo desmedido y anticipado. Reiteraron que, al no existir una condena firme, las detenciones carecen de legitimidad jurídica.

Contexto político y desafío para el peronismo

El pronunciamiento del PJ concluyó con una referencia histórica, recordando que el movimiento justicialista ha enfrentado persecuciones y ataques a lo largo de su trayectoria. Este episodio, afirman, no es la excepción, y exhortaron a la militancia a mantenerse firme en la defensa de sus principios y dirigentes.