El Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos cuestionó la propuesta impulsada por el oficialismo para crear una comisión especial destinada a investigar la deuda pública provincial y advirtió que la iniciativa “desconoce el trabajo de los organismos de control y busca instalar sospechas sobre procesos que ya fueron auditados”.

A través de un pronunciamiento, desde el PJ sostuvieron que la información vinculada al endeudamiento de la provincia ya se encuentra debidamente documentada y disponible en los organismos oficiales, por lo que consideraron innecesaria la creación de una nueva comisión investigadora.

“No hace falta ninguna comisión investigadora ni montajes efectistas para conocer la verdad. Toda la información vinculada al endeudamiento provincial se encuentra documentada en las fuentes oficiales. El crédito internacional oportunamente asumido fue fundamentado, aprobado por la Legislatura y transparentado, al igual que cada uno de los pagos de capital e intereses realizados”, señalaron.

En ese sentido, remarcaron que existen organismos específicos encargados de controlar las cuentas públicas. “La Contaduría General de la Provincia audita la deuda pública y tiene cargada información detallada en su página web oficial, mientras que el Tribunal de Cuentas realiza el control posterior correspondiente”, indicaron.

Desde el partido también advirtieron que la propuesta oficial “superpone funciones que ya están claramente establecidas por la Constitución provincial” y cuestionaron la composición prevista para la comisión investigadora.

“El proyecto establece que siete de los nueve miembros pertenecerían al oficialismo, lo cual no garantiza un análisis objetivo o independiente y genera serias dudas”, afirmaron.

Además, plantearon que el debate debería centrarse en las decisiones financieras actuales del gobierno provincial. “Antes que crear comisiones para viajar al pasado a revisar decisiones que ya fueron fundamentadas y aprobadas por la Legislatura, el debate debería centrarse en el endeudamiento que está asumiendo la actual gestión”, expresaron.

En esa línea, señalaron que actualmente la provincia registra un incremento del endeudamiento en pesos, especialmente a partir del crecimiento de la deuda flotante con el agente financiero provincial.

También recordaron el adelanto de coparticipación por 220.000 millones de pesos tomado a fines del año pasado para afrontar el pago de salarios, monto que deberá devolverse en un plazo de once meses y con una tasa de interés elevada.

Asimismo, desde el PJ mencionaron la reciente operación de administración de deuda en moneda extranjera, mediante la cual parte de los tenedores del bono provincial aceptaron canjear sus títulos por un nuevo instrumento con una tasa de interés superior, lo que —según señalaron— implicará mayores compromisos financieros a futuro para la provincia.

“Esas deberían ser hoy las preocupaciones del Ejecutivo”, manifestaron.

Finalmente, desde el Consejo Provincial del Partido Justicialista concluyeron que “la transparencia no se construye con escenificaciones políticas, sino con información pública y con instituciones que funcionen”. Y agregaron: “Hoy, lamentablemente, vemos más relatos que resultados”.