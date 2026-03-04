El Consejo Provincial del Partido Justicialista (PJ) de Entre Ríos aseguró que la provincia registró una pérdida de $45.337 millones en recursos coparticipables durante el primer bimestre de 2026 y cuestionó el posicionamiento del gobernador Rogelio Frigerio frente al escenario económico nacional.

A través de un documento, desde el espacio señalaron que la reducción de fondos que reciben las provincias impacta directamente en el funcionamiento del Estado y en los servicios que se brindan a la población.

“Detrás de los discursos fundacionales, de la épica del ajuste y de los gritos, hay un dato concreto que impacta en la vida real de las y los entrerrianos: en el primer bimestre de 2026 las provincias perdieron casi $1 billón en recursos coparticipables”, afirmaron.

En ese marco, indicaron que Entre Ríos fue una de las jurisdicciones más afectadas, con una caída de $45.337 millones en apenas dos meses. “No es un número abstracto, es dinero que debía sostener el funcionamiento de la provincia y de los municipios”, sostuvieron.

Críticas al modelo económico

Desde el PJ analizaron que la situación se explica por la caída de la recaudación nacional en términos reales. Según indicaron, la recaudación cayó 7,6% en enero y 9,7% en febrero, lo que atribuyeron a un modelo económico que, aseguran, profundiza la recesión.

“Cuando se enfría la actividad económica cae el consumo, baja la recaudación del IVA y disminuyen los recursos que reciben las provincias. El ajuste baja en cascada”, señalaron.

En esa línea, cuestionaron el acompañamiento de algunos gobernadores a las políticas nacionales. “Ese es el modelo que gobernadores como Frigerio acompañan”, afirmaron.

Impacto en la provincia

Desde el partido sostuvieron que la reducción de recursos tiene consecuencias concretas en la gestión provincial. Según plantearon, el recorte se refleja en obras que se frenan, deterioro de infraestructura y pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores estatales.

“En Entre Ríos, esta pérdida de recursos se traduce en escuelas que no se refaccionan, viviendas que se dejan de construir, rutas que se deterioran, hospitales que resienten su atención y trabajadoras y trabajadores estatales que pierden poder adquisitivo mes a mes”, indicaron.

También advirtieron que el debilitamiento del federalismo obliga a las provincias a recurrir a otras herramientas para sostener sus finanzas. En ese sentido, criticaron el endeudamiento provincial y señalaron que la presión fiscal termina trasladándose a los municipios.

“Se concentra poder y recursos en la Nación mientras provincias y municipios absorben el costo político y social”, expresaron.

Defensa del federalismo

Finalmente, desde el PJ entrerriano sostuvieron que el federalismo debe defenderse con políticas concretas que fortalezcan la producción y la autonomía de las provincias.

“El federalismo no se declama para las efemérides, se defiende con gestión, recursos, producción y políticas que fortalezcan a las provincias”, afirmaron.

En ese sentido, concluyeron que el impacto de las decisiones económicas nacionales ya se percibe en el territorio provincial. “Cuando la economía se derrumba, cuando se abren indiscriminadamente las importaciones y se debilita la industria nacional, las provincias lo sienten primero. Y hoy Entre Ríos ya lo está sintiendo”, concluyeron.