El Partido Justicialista de Entre Ríos profundizó este jueves su postura frente al gobierno provincial y adoptó nuevas definiciones sobre el funcionamiento interno de la fuerza. En una reunión del Consejo Provincial, el partido efectivizó la expulsión de las senadoras provinciales Gladys Elizabeth Domínguez y Nancy Susana Miranda.

La decisión había sido dispuesta por el Congreso Provincial del PJ el pasado 13 de junio de 2026, luego de que ambas legisladoras acompañaran el proyecto de reforma previsional impulsado por el oficialismo entrerriano.

Durante el plenario también hubo un fuerte cuestionamiento al gobernador Rogelio Frigerio por sus declaraciones contra las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y se confirmó que el PJ analiza recurrir a la Justicia por un aspecto de la Boleta Única de Papel (BUP).

El PJ hizo efectiva la expulsión de Domínguez y Miranda

El Consejo Provincial trató los expedientes disciplinarios iniciados contra las senadoras Gladys Domínguez y Nancy Miranda, en cumplimiento del mandato establecido por el Congreso partidario.

Según informó el PJ entrerriano, ambas legisladoras tuvieron la posibilidad de presentar sus descargos y el Tribunal de Disciplina analizó sus argumentos antes de recomendar la separación definitiva.

Con esos antecedentes, el Consejo Provincial resolvió hacer efectiva la expulsión definitiva de ambas dirigentes de las filas del Partido Justicialista.

Desde la conducción partidaria sostuvieron que la sanción responde a la decisión adoptada por las bases en junio y cuestionaron que legisladores que llegaron a sus bancas con respaldo del peronismo acompañaran medidas consideradas regresivas por la fuerza.

“No existe margen ético ni orgánico para eludir la manda de las bases”, señalaron desde el PJ.

Las resoluciones del Tribunal de Disciplina quedaron disponibles para los afiliados en el sitio oficial del partido.

También analizarán el caso de Martín Müller

El Consejo Provincial tomó conocimiento, además, del dictamen del Tribunal de Disciplina referido al afiliado Martín Müller, a partir de su incorporación como funcionario del gobierno del presidente Javier Milei.

En este caso, el Consejo señaló que no cuenta con una delegación extraordinaria de facultades para resolver la expulsión. Por ese motivo, las actuaciones serán elevadas al Congreso Provincial del PJ, que deberá tomar una decisión definitiva en su próxima sesión.

Fuerte rechazo a la postura de Frigerio sobre las PASO

Otro de los puntos centrales de la reunión fue el posicionamiento frente a las declaraciones del gobernador Rogelio Frigerio sobre las PASO.

El PJ provincial expresó un fuerte rechazo a cualquier intento de eliminar o modificar sustancialmente el régimen de primarias y acusó al oficialismo de actuar por conveniencia política.

La conducción justicialista cuestionó especialmente que el Gobierno provincial pretenda modificar el Código Electoral Provincial, Ley N.º 11.190, que fue promovido y promulgado por la propia gestión de Frigerio durante el año pasado.

Desde el PJ calificaron la situación como una muestra de “improvisación” y cuestionaron que las reglas electorales puedan modificarse antes incluso de haber sido utilizadas en una elección.

También rechazaron el argumento vinculado al costo electoral, al considerar que la implementación de la Boleta Única de Papel modifica sustancialmente la discusión sobre el gasto asociado a la impresión de boletas.

El PJ prepara una acción judicial por la Boleta Única

El justicialismo confirmó además que trabaja junto con otras fuerzas políticas en una acción judicial contra el artículo 102, inciso 1, apartado d), del nuevo Código Electoral.

El planteo apunta específicamente a la incorporación de la fotografía de la fórmula ejecutiva dentro del casillero correspondiente a “Voto Lista Completa”.

Según la posición expresada por el PJ, esta configuración podría generar confusión en el elector y favorecer una mayor personalización de la elección.

La conducción partidaria sostiene que esa disposición vulneraría el principio de no confusión electoral y determinados artículos de la Constitución de Entre Ríos.

Comisión especial para la Departamental Concordia

En otro de los puntos del orden del día, el Consejo Provincial aprobó la creación de una comisión especial para analizar la situación política e institucional del PJ de Concordia.

La comisión estará integrada por los consejeros provinciales Mayda Cresto, Aldo Álvarez y Walter Doronzoro, todos oriundos de esa ciudad.

El objetivo será elaborar un diagnóstico sobre la situación territorial y elevar propuestas para avanzar hacia la normalización partidaria en el departamento.

Silvia “Nené” Moreno continuará al frente de la conducción

Finalmente, el Consejo Provincial aprobó una nueva prórroga de la licencia solicitada por el presidente del PJ entrerriano, José Cáceres, por razones de salud.

De acuerdo con lo resuelto, se mantiene el actual esquema de autoridades y continúa la presidencia interina de Silvia “Nené” Moreno.

De esta manera, la reunión del Consejo Provincial dejó definiciones tanto en el plano interno del justicialismo como en su estrategia frente al Gobierno provincial, con especial énfasis en la reforma electoral, las PASO y la implementación de la Boleta Única.