La actividad se desarrolló en la sede partidaria de la capital entrerriana y reunió a más de un centenar de participantes provenientes de distintos departamentos de Entre Ríos. Del encuentro formaron parte referentes políticos, sindicales y territoriales, además de una importante presencia de militantes, en una convocatoria que buscó reflejar la diversidad interna del peronismo entrerriano.

Según se informó, el eje central de la jornada fue la conformación de equipos de trabajo orientados a analizar y debatir los principales desafíos que atraviesa la provincia, con el objetivo de diseñar propuestas concretas vinculadas al desarrollo, la inclusión y la justicia social.

Durante el encuentro se generó un espacio de intercambio abierto, donde distintos participantes expusieron diagnósticos y preocupaciones sobre la situación actual de Entre Ríos, al tiempo que compartieron iniciativas y miradas de cara a la construcción de una alternativa política para la provincia.

Los equipos técnicos quedaron organizados en distintas comisiones temáticas vinculadas a áreas estratégicas como desarrollo humano, economía, planeamiento, sustentabilidad, institucionalidad, justicia y seguridad. Desde esos espacios se avanzará en la elaboración de propuestas basadas en las realidades territoriales y las demandas de cada sector.

Desde el PJ entrerriano destacaron la participación y señalaron que este primer encuentro representa el inicio de un proceso de trabajo colectivo que continuará ampliándose con la incorporación de distintos actores sociales y políticos.

Asimismo, remarcaron que el objetivo es construir una agenda de gobierno enfocada en mejorar la calidad de vida de las y los entrerrianos, a partir de políticas públicas pensadas desde el territorio y con una mirada de desarrollo provincial.