El bloque de diputados y diputadas justicialistas de Entre Ríos cuestionó las explicaciones que brindaron la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, y el director de Comedores, Lautaro Azzalini, durante la sesión especial realizada este miércoles en la Cámara de Diputados. El encuentro tuvo como objetivo analizar el cambio en el sistema de provisión de alimentos para los desayunos y meriendas de los comedores escolares y la contratación de la empresa Teknofood.

Desde la bancada opositora señalaron que la exposición de los funcionarios no despejó las dudas sobre el nuevo mecanismo, tanto en relación con la calidad nutricional de los productos como con los costos, la logística y las consecuencias para los comercios entrerrianos.

Los legisladores también recordaron que la convocatoria a la ministra se había aprobado más de dos meses antes y que todavía permanece sin respuesta un pedido de informes presentado sobre el mismo tema.

Stratta cuestionó los costos y la calidad nutricional

La presidenta del bloque justicialista, Laura Stratta, sostuvo que la interpelación dejó interrogantes sobre los motivos que llevaron al Gobierno provincial a modificar el sistema de compras.

“Nos quedamos con muchas dudas, sobre todo acerca de las razones que motivaron un cambio de un sistema de semejante envergadura”, expresó.

La legisladora cuestionó que el mecanismo implementado por la gestión del gobernador Rogelio Frigerio, según planteó, no ofrece suficientes certezas sobre la calidad de los alimentos ni sobre la razonabilidad de una inversión que supera los $101.000 millones.

Stratta remarcó que el objetivo debe ser garantizar desayunos y meriendas de calidad para los estudiantes y consideró que los profesionales vinculados al sistema podrían acompañar ese proceso. También defendió el papel de los comercios de cercanía en la economía provincial, en contraposición con la contratación de una empresa radicada en la ciudad de Buenos Aires.

Otro de los puntos que planteó fue el costo de la logística. La diputada preguntó si se había evaluado cuánto costaría ofrecer una merienda o un desayuno saludable y si los recursos destinados a la distribución podrían utilizarse para mejorar el valor nutricional de los alimentos.

Según señaló, alrededor del 30% del monto estaría destinado a pagar la logística de la empresa.

Dudas sobre la distribución y la implementación

La diputada Silvina Deccó estuvo a cargo de la mayor parte del cuestionario, de acuerdo con el reglamento de la Cámara, que establece que un legislador debe conducir las preguntas durante la interpelación.

Al finalizar la sesión, Deccó afirmó que varios aspectos de la contratación quedaron sin respuestas concretas, especialmente en relación con la distribución de los productos y la continuidad del procedimiento.

“Hay una adjudicación de una determinada cantidad de alimentos y no supieron responder qué va a pasar con eso”, sostuvo.

La legisladora también puso en duda las explicaciones oficiales sobre la paralización del sistema de provisión licitado por el Gobierno provincial. Según los funcionarios, la situación responde a una cuestión judicial. Sin embargo, Deccó consideró que esa instancia ya había sido agotada y vinculó la demora con la dificultad para conseguir productos que cumplan los requisitos establecidos por la Justicia, en particular la prohibición de brindar alimentos ultraprocesados.

El impacto en los comercios entrerrianos

Otro de los ejes del cuestionamiento fue el efecto económico de concentrar la provisión de alimentos en una sola empresa.

Desde el bloque justicialista advirtieron que el cambio dejaría de volcar en los comercios locales recursos que anteriormente circulaban en las distintas localidades de Entre Ríos.

Deccó cuestionó las explicaciones recibidas sobre la cantidad de establecimientos que participaban del sistema anterior. Según relató, los funcionarios mencionaron que intervenían entre dos y cuatro comercios por ciudad, mientras que la nueva modalidad concentra la adjudicación en una empresa para toda la provincia.

La diputada también señaló una diferencia del 240% entre el monto presupuestado y el finalmente adjudicado, una cuestión que, según indicó, generó objeciones durante el análisis de la contratación.

Otros diputados plantearon objeciones

Durante la interpelación también formularon preguntas Andrea Zoff, Silvia Moreno, Lorena Arrozogaray, Juan José Bahillo y Enrique Cresto.

Las intervenciones estuvieron centradas en la calidad nutricional de los alimentos, el impacto sobre la economía provincial, la falta de participación de los actores vinculados con el sistema educativo y las dudas sobre la puesta en marcha del nuevo mecanismo.

El bloque justicialista concluyó que las respuestas de los funcionarios no alcanzaron para aclarar los cuestionamientos planteados sobre la contratación de Teknofood y reclamó mayores precisiones sobre el funcionamiento del sistema de provisión de desayunos y meriendas para los comedores escolares.