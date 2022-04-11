El Teatro 3 de Febrero de Paraná recibirá en su escenario al pianista ruso afincado en Londres, Konstantin Lapshin el miércoles 13 de abril a las 21:00. Se trata de una presentación organizada por la Asociación Mariano Moreno y tiene una gran relevancia ya que Lapshin, es un destacado artista que fue calificado como “un talento muy especial”, por su colega y director de la orquesta estadounidense, Murray Perahia. Asimismo, ganó numerosos premios en diversos concursos internacionales.

En el concierto que brindará en la capital entrerriana, interpretará el siguiente programa: Bach-Busoni Chaconne ¸Rachmaninov: Prelude in C minor op.23 No.7, Prelude in G major op.32 No.5, Prelude in G-sharpminor op.32 No.12, Etude-Tableau in E-flat minor op.39 No.5, Etude-tableau in D major op.39 No.9 , Liszt Après une lecture du Dante: Fantasiaquasi Sonata, Rameau Suite in E minor: Chopin Ballade No.1 in G minorop. 23, Tchaikovsky- Pletnev Piano Suite ‘Nutcracker’.

Los interesados en asistir al recital podrán adquirir sus entradas en la boletería del Teatro. En este sentido, las entradas Platea socios cuestan 300 pesos, mientras que la platea general 800 y la Tertulia 400.

Talento por el mundo

Konstantin completó su Maestría en Música en el Royal Collegeof Music en 2009 con una beca para estudiar con Vanessa Latarche. Luego pasó a tomar el Diploma de Artista, además de ser nominado como Mills Williams Junior Fellow y recibir su medalla de oro. Durante su tiempo en el RCM, Konstantin ganó la Medalla de Oro Chappell y el premio más alto de la universidad para el estudiante más destacado (en todas las disciplinas), el Queen Elisabeth Rose bowl. Posteriormente tocó para Su Alteza Real el Príncipe Carlos y en el mismo año fue nominado como “RisingStar” para tocar en Cadogan Hall, Londres. Antes de mudarse a Londres, Konstantin completó sus estudios en el Conservatorio Estatal de Moscú con Lev Naumov y MichailVoskresensky.

Konstantin ha sido invitado recientemente a tocar el Concierto n.º 3 de Rachmaninov con la Filarmónica de Odessa y el director y pianista ganador del premio Grammy MikhailPletnev como parte del primer Festival de Música del Mar Negro anual en Odessa.

El pianista además ha sido uno de los principales ganadores de premios en más de 15 concursos internacionales y nacionales de piano, como el Concurso Internacional de Piano Schubert en Dortmund, el Concurso Internacional de Piano MariaYudina en San Petersburgo, el 1er Concurso Internacional de Piano Gnessin en Moscú, el Concurso Internacional de Piano Rachmaninov, Moscú ,Concurso Internacional de Piano de Novosibirsk, Concurso de Solistas HaverhillSinfonia en el Reino Unido. Más recientemente ganó 2 Premio en el Concurso Internacional de Piano Isidor Bajic( Serbia), 1er Premio en el Concurso Copa Mendelssohn en Taurisano (It.), Primer Premio y premio del Público en el Concurso Internacional Premio Schumann en Lamporrecchio (It).

Fechas próximas

Los próximos compromisos incluyen actuaciones en el Fairfields Hall, el Festival Internacional de Bath, el Festival de Música de Llandeilo, St James’s Piccadilly, St.Martin’s in the Fields, Bath Piano Recitals Series, Rachmaninov Concert Hall en Moscú; Conciertos en Italia y Alemania.