El Senado de Entre Ríos aprobó este martes dos iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo provincial: la modificación del Código Fiscal y la Ley Impositiva, y la creación de 22 nuevas comunas. Si bien los senadores del peronismo acompañaron ambas normas, dejaron expresamente sentada su postura crítica respecto al tratamiento legislativo exprés y a diversos aspectos del contenido de los proyectos.

Desde el bloque justicialista advirtieron que, particularmente en materia tributaria, la celeridad en el tratamiento y la falta de un debate profundo afectan la calidad normativa y derivan en errores e imprecisiones que podrían haberse evitado con mayor tiempo de análisis y participación técnica especializada.

Durante el debate de la Ley Impositiva, el senador por Victoria, Víctor Sanzberro, cuestionó la rapidez con la que se abordó una norma de alta complejidad. “Una ley fiscal amerita tiempo. Este proyecto ingresó la semana pasada y hoy ya estamos dándole media sanción. No hubo consultas con profesionales de las ciencias económicas, como ocurría en otras legislaturas, ni tiempo suficiente para emitir una opinión técnica seria”, sostuvo.

En ese sentido, el legislador enumeró una serie de inconsistencias detectadas en el texto aprobado, entre ellas exenciones que generan incertidumbre en cooperativas con actividades comerciales; descuentos en el impuesto automotor que podrían agravar la situación de vehículos radicados fuera de la provincia; referencias a organismos que ya no existen, como el IOSPER; y un régimen simplificado con una tabla regresiva que termina perjudicando a las categorías más bajas del monotributo.

“Estamos acompañando estas herramientas porque entendemos su importancia, pero tenemos la obligación de marcar las diferencias. Pedimos menos velocidad y más debate democrático. No nos gusta que nos lleven a los empujones”, afirmó Sanzberro, al tiempo que advirtió que temas de alta sensibilidad social, como una eventual reforma previsional, no pueden recibir un tratamiento legislativo similar.

Creación de nuevas comunas

En relación con la creación de 22 nuevas comunas, el senador por el departamento Villaguay, Juan Cosso, señaló que el peronismo escuchó los planteos de las juntas de gobierno y valoró la iniciativa del Ejecutivo por avanzar en el cumplimiento de la Constitución provincial y jerarquizar institucionalmente a los gobiernos locales.

No obstante, Cosso expresó una preocupación central: la ausencia de modificaciones en los porcentajes de coparticipación. “Se reparte la misma torta entre más jurisdicciones. Si no se incrementa el porcentaje de recursos destinados a las comunas, vamos a terminar empobreciendo a todas”, advirtió.

El legislador remarcó que las comunas ya asumen funciones esenciales en áreas como salud, educación, mantenimiento de caminos, infraestructura y seguridad, muchas de ellas de competencia provincial. En ese marco, sostuvo que, de no incrementarse los fondos coparticipables, resulta imprescindible implementar medidas compensatorias para evitar un deterioro en la calidad de los servicios que reciben los contribuyentes.

La ley aprobada establece la creación de tres comunas de Primera Categoría y 19 de Segunda, que se sumarán a las 83 ya existentes, elevando a 105 el total de comunas en Entre Ríos. Si bien la jerarquización institucional es un objetivo compartido, el bloque justicialista advirtió que la norma no contempla mayores recursos ni nuevas herramientas de financiamiento, lo que genera una preocupación fundada sobre su sostenibilidad en el tiempo.