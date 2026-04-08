Judiciales
El perfil de un embaucador que no dejó nada en pie
Tras la detención en Casilda, el sujeto oriundo de la zona del Arenal, que ya tenía una condena en suspensión, deberá responder sobre una nueva serie de presuntas estafas; una de 3 millones de dólares a quien fuera su cónyuge. • El engañoso recurso de la “brujería”.
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