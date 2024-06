Victoria.- El peaje en la unión vial en el transcurso de junio, pasará de 300 pesos que se paga actualmente, a 600 pesos para automóviles y demás vehículos de 4 ruedas.

Desde el 1ª de abril y por decisión del gobierno nacional Caminos del Río Uruguay (CRU) seguirá como concesionario de las Ruta 14, 12 y Puente Victoria- Rosario, hasta el 9 de abril del 2025.

La semana pasada le informaron a la empresa que el gobierno autorizó un incremento del 100% del peaje, a pesar de que la concesionaria había solicitado un aumento del 200%, similar al incremento que dieron a otros corredores viales del país, según comentó Mariano Bradanini, titular de Prensa de CRU . Además, la suba recién se imputará dentro de 25 o 30 días debido a procedimientos administrativos que se debe cumplimentar.

“El tema viene muy complicado para la empresa, no nos explicamos por qué la diferencia del peaje con otras rutas concesionadas (200%) y las que administramos en Entre Ríos”, dijo y agregó que con estos montos se generan muchos problemasen principio para la financiación de obras que se tienen que llevar a cabo y por otro, atender la demanda salarial del gremio, que solicita una recomposición de los ingresos. A propósito de esto, el martes pasado el personal levantó las barreras en la estación de peaje en señal de protesta y también para esta semana llevaron a cabo un paro por 24 horas.

“La masa salarial es muy importante, un tema que complica financieramente a Caminos, esto se hubiera resuelto en cierta medida si autorizaban triplicar el peaje” señalo en diálogo con Paralelo 32. Los 300 pesos que perciben es irrisorio, representan 0,23 dólares al cambio paralelo.

Actualidad

Esta semana Paralelo 32 recorrió el viaducto comprobando no solamente que los problemas subsisten, sino que progresivamente se siguen incrementando, porque no se realizan los trabajos de mantenimiento necesarios. En principio son cada vez más profundas las huellas que deja el transporte de carga en la carpeta asfáltica. Además no hay corte de pastos en banquinas y en la cabecera Victoria siguen profundizándose los baches, obligando al tránsito reducir al mínimo la velocidad para pasar en ese sector en primera marcha.

Esta semana hubo empleados de Caminos que taparon estas oquedades, pero lo hicieron con tierra (literal) porque no tienen material asfáltico.

Jurisdicción

¿Quién debe reparar este sector? Consultamos al titular de la Zonal de Vialidad Provincial, Alberto Arín, quien afirma que es jurisdicción nacional y la responsabilidad de realizar los trabajos la tienen Vialidad Nacional o la concesionaria. Aunque señaló que si reciben la orden lo podrían hacer, pero actualmente tienen limitaciones porque no disponen de material para realizar este tipo de obras.