El teólogo y escritor René Krüger presentó su nuevo libro, “¡Yo pinté a Lutero! Recuerdos de Hans, discípulo de Lucas Cranach el Viejo”, novela histórica ambientada en los tiempos de la Reforma protestante del siglo XVI.

La Reforma

En la primera mitad del siglo XVI, se produjo en Europa un amplio movimiento que se conoce como Reforma Protestante. De allí provienen varias ramas del cristianismo que a su vez se desplegaron en una multiplicidad de iglesias. Hay miles de libros y artículos sobre la Reforma. En este libro, se emplea una modalidad de presentación de los hechos, personajes y textos de la Reforma doblemente diferente a la habitual. Se trata de un relato novelado, basado en la historia real y en los textos de la Reforma, con libre intervención del personaje principal, el pintor Hans Heinrich Hildt. Comenzó a trabajar como aprendiz en el taller de pintura de Cranach, gran artista y maestro del Renacimiento y la Reforma.

Lucas Cranach el Viejo (1472-1553) y luego su hijo Lucas Cranach el Joven (1515-1586), fueron grandes paisajistas de la Europa que les tocó vivir. Hildt llegó a ser discípulo del Maestro. Va contando los impactos que produjeron en su vida dos gigantes, Martín Lutero y Lucas Cranach. Su visión no es la de los teólogos, religiosos, autores, nobles, ricos y famosos. Pero lejos de ser un observador neutral, se involucra en lo que vive. Plantea preguntas, quiere aprender, cuestiona lo que sucede y sabe interactuar. Hans cuenta lo que hace, ve, oye, siente, pinta, critica, lee, conversa, cree, espera y ama. Hans capta la Reforma y la relata desde la perspectiva de alguien que está aprendiendo junto al gran maestro Cranach, señala Krüger al presentar su novela.

Libros y museo

René Krüger es pastor de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata; ha sido docente universitario en el Instituto Teológico ISEDET y en la Universidad Católica Argentina. Publicó anteriormente otros dos libros, la novela “Las tres promesas”, publicada en 2017, y su versión guaraní Mbohapy Ñe’ẽme’ẽ, de 2018, ambientada en las misiones jesuítico-guaraníes. Este año presentó “Yerba trágica – El calvario del mensú”, que aborda la historia social del mate y el mensú, trabajador rural de Paraguay y las provincias argentinas de Corrientes y Misiones.

Krüger es también director junto a su esposa, del Museo Itinerante de la Biblia “Dr. Martín Lutero”, muestra histórica y arqueológica con cientos de ejemplares de Biblias originales y réplicas, facsímiles, documentos, pergaminos y libros antiguos, la mayoría únicos en nuestro país.