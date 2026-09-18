El Parque Nacional Pre-Delta, ubicado en Diamante, se suma como una nueva alternativa dentro del circuito Naturalmente Entre Ríos, una propuesta de Turismo Social destinada a acercar a grupos de la provincia a espacios vinculados con el patrimonio natural e histórico entrerriano.

La incorporación se analiza en el marco del programa Conociendo Mi Provincia, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos. En ese contexto, la directora de Turismo y Políticas Sociales, Antonela Curvale, recorrió el área protegida para conocer las posibilidades que ofrecen sus senderos y avanzar en futuras propuestas de visitas guiadas.

Durante la visita, Curvale estuvo acompañada por el intendente del Parque Nacional Pre-Delta, Jeremías Mancini, y la referente de Educación Ambiental, Romina Ruiz Díaz.

Dos senderos en el Portal Campo Sarmiento

El recorrido incluyó los senderos habilitados La Jaula y El Espinal, ubicados en el Portal Campo Sarmiento del Parque Nacional Pre-Delta.

El objetivo del encuentro fue conocer las características de los recorridos y las condiciones necesarias para incorporarlos a las propuestas destinadas a grupos que participan del programa provincial.

Desde el Ministerio señalaron que el uso de los senderos estará sujeto a las condiciones naturales del parque y a la época del año, de manera de adaptar las actividades a las características del territorio.

La visita también permitió avanzar en gestiones para desarrollar visitas guiadas y fortalecer la articulación entre el Ministerio de Desarrollo Humano y la administración del área protegida.

“Es muy valioso poder seguir ampliando las posibilidades que ofrece Naturalmente Entre Ríos y que quienes participan de Conociendo Mi Provincia puedan encontrarse con estos espacios, conocerlos y disfrutarlos”, destacó Curvale.

La funcionaria agregó que conocer las características de cada recorrido permite diseñar propuestas de Turismo Social acordes con las condiciones naturales de cada lugar.

Un circuito vinculado a la naturaleza

El circuito Naturalmente Entre Ríos contempla diferentes propuestas vinculadas con el patrimonio natural del sur de la provincia.

El recorrido incluye la ciudad de Diamante, la Reserva Natural Tierra Chaná y el Parque Nacional Pre-Delta, generando una propuesta que combina espacios naturales, recreación y actividades de conocimiento ambiental.

El Parque Nacional Pre-Delta protege 2.680 hectáreas correspondientes a las ecorregiones Delta e Islas del Paraná y Espinal. El área constituye uno de los espacios naturales de referencia de la provincia para el contacto con los ambientes del Delta y el desarrollo de actividades vinculadas con la educación ambiental.

Turismo Social y patrimonio entrerriano

A través de Conociendo Mi Provincia, el Gobierno entrerriano busca ampliar el acceso de distintos grupos de la provincia a propuestas recreativas y de conocimiento del territorio.

La incorporación de nuevos espacios permite diversificar las alternativas disponibles y, en este caso, sumar al circuito un área protegida de relevancia ambiental como el Parque Nacional Pre-Delta.

La recorrida realizada en Diamante constituye un primer paso para evaluar las condiciones de los senderos y avanzar en una agenda conjunta de visitas guiadas.

De concretarse las nuevas propuestas, los participantes podrán conocer parte del patrimonio natural entrerriano a través de recorridos adaptados a las características y condiciones estacionales del área protegida.