El ingreso es de uso público y se realiza únicamente por los sectores habilitados y en los horarios establecidos, con supervisión del personal y guardavidas. El acceso es por orden de llegada y hasta completar la capacidad de carga de cada área. Durante los fines de semana y feriados, el parque cuenta con servicios adicionales como proveeduría, actividades de ecoturismo y personal de atención al visitante, mientras que de lunes a viernes el ingreso se habilita sin estos servicios. El horario general es de 8 a 20, permaneciendo el portón cerrado fuera de ese lapso, salvo para acampantes o emergencias. La playa funciona como balneario de viernes a domingos y feriados, de 13 a 19.

El acampe está permitido únicamente con registro previo y dentro del sector habilitado, que es de carácter agreste y no dispone de tomacorrientes ni agua caliente. No se cobra un adicional por carpa o motorhome, aunque sí se debe abonar la estadía diaria correspondiente a los valores vigentes para sábados, domingos y feriados, sin bonificaciones. El registro es obligatorio para acampar y no se realizan reservas para uso diurno.

En cuanto a los valores de acceso, la tarifa diaria para fines de semana y feriados es de 2.500 pesos por persona y el mismo monto por vehículo, con pago exclusivamente en efectivo. Los menores de 12 años no abonan para uso diurno y se contemplan bonificaciones para vecinos de La Picada y Sauce Montrull.

“El Parque Escolar Rural Enrique Berduc es el área natural protegida más antigua de la provincia de Entre Ríos y una de las más antiguas del país. Es una entidad que depende del Consejo General de Educación y cumple un rol educativo fundamental”, destacó el director del parque, Alfredo Berduc. En ese sentido, remarcó que “durante el año recibimos a muchísimos grupos escolares e invitamos especialmente a los docentes a que, en época de clases, nos visiten y aprovechen los recorridos guiados”.

Asimismo, señaló que “en la temporada estival, además de la playa y el camping, invitamos a la población a descubrir otras actividades que se pueden realizar, como la observación de aves, el reconocimiento de flora y fauna y los recorridos por el arroyo”. Sobre las actividades náuticas, Berduc subrayó que “para disfrutar del parque en bote particular, kayak, piragua o tabla de SUP es obligatorio ingresar con los elementos de seguridad, especialmente el chaleco salvavidas para todos”. Finalmente, adelantó que “se realizan recorridos nocturnos, caminatas organizadas y múltiples propuestas que permiten disfrutar de la naturaleza del parque durante todo el año”.

El parque cuenta con senderos de baja intensidad, estacionamiento, sanitarios abiertos las 24 horas, asadores, proveeduría, playa habilitada con guardavidas los fines de semana y paseos guiados en kayak con inscripción previa. Además, rigen normas estrictas de convivencia y preservación ambiental, entre ellas la prohibición de mascotas, música, caza, pesca, fuego en lugares no autorizados y el respeto de los horarios de silencio nocturno.

Desde la administración del Pereb se recordó que, al tratarse de un área natural protegida por la Ley Provincial N.º 10.479, es fundamental respetar la capacidad de carga y las indicaciones de los guardaparques. En caso de lluvias el día previo o el mismo día de la visita, el parque permanecerá cerrado por razones de seguridad.

Para consultas, los interesados pueden comunicarse al teléfono del parque 3434 71-1413. Para registrarse para acampar, conocer cómo llegar, horarios de transporte y acceder a más información sobre los servicios, se puede ingresar a https://linktr.ee/anp.pereb. Las novedades también se difunden a través de las redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, bajo el usuario @anp.pereb.