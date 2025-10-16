El parque ubicado en la intersección de Avda. Los Constituyentes y Rafael Obligado, en el Barrio Guadalupe de Crespo, presenta una imagen totalmente renovada tras las acciones ejecutadas por personal de la Municipalidad en el marco del Plan Integral de Obras, un programa que busca mejorar y poner en valor los espacios públicos de la ciudad.

Los trabajos incluyeron reparación de juegos, arreglo de veredas, instalación de nuevas luminarias LED y forestación del predio. Además, se proyecta la construcción de más veredas, con el propósito de seguir generando entornos agradables, confortables y seguros para los vecinos.

A esta iniciativa municipal se sumaron los estudiantes de tercer año de la Escuela Secundaria Nº 74 “Profesor Walter Heinze”, quienes, bajo la coordinación de la docente Cintia Ibañez, realizaron una intervención artística sobre una de las paredes del parque, pintando un mural inspirado en paisajes barriales.

La actividad se enmarcó en la “Semana del Arte y la Cultura 2025”, organizada por la comunidad educativa, y reflejó —según destacaron desde el municipio— el compromiso de los jóvenes con su entorno y con la identidad cultural de Crespo.

En la intervención también participaron integrantes del Centro Cultural “La Estación” y del Área de la Juventud, fortaleciendo el trabajo conjunto entre el gobierno local y las instituciones de la ciudad.

Una de las paredes del parque aún espera su turno para ser intervenida: próximamente será decorada por artistas locales, completando así la restauración integral del espacio público.

Mientras tanto, integrantes del Concejo Deliberante y vecinos del barrio trabajan en una propuesta para designar oficialmente un nombre al parque, como parte del proceso de recuperación y apropiación comunitaria del lugar.

Jardín Comestible

En el marco de las celebraciones por la Semana del Arte y la Cultura 2025, el martes 14 de octubre se llevó a cabo una actividad ambiental complementaria: la plantación de 17 árboles frutales en el predio ubicado frente al edificio de la Escuela Secundaria Nº 74.

El proyecto, impulsado por la comunidad educativa junto al municipio, busca transformar el espacio en un “Jardín Comestible”, un entorno verde con plantas y árboles frutales que promueva la educación ambiental, la producción sustentable y el cuidado del entorno.

De la jornada participaron directivos, docentes y estudiantes, junto a integrantes del equipo de gobierno municipal, en representación de los departamentos Ejecutivo y Legislativo.