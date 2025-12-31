El Paraná Rowing Club presentó oficialmente un avance de las actividades previstas para la temporada estival, con una programación integral que se desarrollará entre diciembre y marzo en todas las sedes de la institución. Bajo el lema “Viví el Verano en el Rowing”, la propuesta invita a socios y a la comunidad en general a disfrutar del club en todas sus dimensiones, combinando deporte, recreación, cultura y vida social.

El lanzamiento tuvo lugar ayer en la Sede Central y marcó el inicio de una agenda diversa, pensada para todas las edades, que busca promover el movimiento, la vida saludable, el encuentro y la conexión con la naturaleza y la ciudad. Deportes de río y de cancha, actividades recreativas, espacios culturales y propuestas familiares conviven en una programación diseñada para fortalecer vínculos y aprovechar al máximo la infraestructura del club.

Las actividades se desarrollarán en las distintas sedes del PRC —Central, Yarará, Tortuguita y Playa—, reflejando el espíritu inclusivo y comunitario de la institución. La temporada de verano comenzó el 21 de diciembre y se extenderá hasta el 21 de marzo, con cada sede como protagonista y anfitriona de distintas propuestas.

Si bien muchas de las actividades están pensadas para socios, varias de ellas estarán abiertas al público en general, que podrá participar abonando el acceso a las sedes cuando así lo requiera cada evento.

Innovación y experiencia para los socios

En el marco de su proceso de modernización y mejora continua, el Paraná Rowing Club incorporó además la Sede Virtual, una nueva herramienta digital que permite acceder de forma ágil a información, servicios y actividades. Esta iniciativa busca ampliar y fortalecer la experiencia de los socios, consolidando una oferta institucional más accesible e innovadora.

Con una agenda activa durante el verano y propuestas que se extienden a lo largo de todo el año, el PRC reafirma su perfil como un club familiar, abierto a la comunidad y comprometido con el deporte, la recreación y el encuentro social.

Agenda de Verano 2026: actividades confirmadas

La institución dio a conocer un adelanto de la Agenda de Verano 2026, que continuará ampliándose a lo largo de la temporada. Las novedades y actualizaciones se difundirán a través de los canales oficiales del club y quedarán disponibles en las historias destacadas de Instagram.

Entre las actividades previstas para enero se destacan la Escuela de Skate Yarará, que comenzará el 2 de enero con clases para categorías infantil, juvenil y adultos; la apertura de la temporada de Beach Vóley, el 3 de enero en la Sede Central, con música en vivo, juegos y partidos amistosos; y el Primer Torneo Infantil de Pesca, el 8 de enero, destinado a niñas y niños de 6 a 11 años, con inscripción gratuita y cupos limitados.

También formarán parte de la agenda propuestas culturales y recreativas como Navegantes del Arte, un taller creativo mensual para infancias en la Sede Playa; el Campus de Verano para juveniles de hockey; jornadas con DJ en distintas sedes; actividades urbanas como básquet 3x3, skate y breakdance; el Desafío Remeros y encuentros musicales y gastronómicos.

En febrero, el calendario incluye una Regata de Vela, torneos de hockey, la Cena Romántica de San Valentín, festejos de Carnaval, la Maratón Nocturna en la Costanera y nuevos eventos recreativos en la Sede Playa. En marzo, la temporada cerrará con una Clínica para deportistas de remo y una propuesta de trekking en la isla, combinando deporte y naturaleza.

Con esta programación, el Paraná Rowing Club apuesta a un verano activo y participativo, reafirmando su rol como un espacio de encuentro, inclusión y disfrute para la comunidad paranaense.