Lo afirmó el diputado nacional Gustavo Bordet, quien ratificó su posición en contra de la ley bases y el paquete fiscal que, entiende, “lejos de aliviar, restituye un impuesto que van a pagar más de un millón de trabajadores, y no va a traer ningún alivio a las provincias, pero sí a los sectores que más ingresos tienen que son aquellos que tributan bienes personales”.

“Es decir, se perjudica a los trabajadores y se beneficia a 200.000 personas con alta capacidad contributiva bajándoles las alícuotas”, aseguró Bordet al insistir en que “no habrá alivio fiscal a las provincias porque lo que recauden por la coparticipación de impuesto a las ganancias lo van a perder por la reducción en la recaudación de bienes personales. No sólo es neutro, sino que puede ser un saldo negativo para las provincias.

“El efecto será neutro o negativo, porque a la par de la restitución del impuesto al trabajo, se subirá el piso del impuesto a los bienes personales, que va a favorecer a un sector con gran capacidad contributiva, y se van a reducir los recursos coparticipables. Es decir, a las provincias no les va a traer alivio fiscal”, explicó el diputado nacional.

Cabe recordar que el dictamen de la ley bases fue mayoritario en favor a las modificaciones realizadas en el Senado, mientras que por la del paquete fiscal se insistirá con la aprobada en diputados que incluye la restitución del impuesto a las ganancias y la modificación de bienes personales.

“En lugar de pedir la restitución de impuestos que recaen sobre los trabajadores, la provincia debe reclamar las transferencias directas, que no son discrecionales, sino transferencias que legítimamente corresponden porque están establecidas por ley, como la compensación de la Caja de Jubilaciones, las regalías de Salto Grande o los fondos para los docentes. Esa es la verdadera lucha por los recursos y por el federalismo”, sostuvo Bordet.

Sistema previsional

Bordet coincidió con el reclamo conjunto de los gobernadores de la Región Centro por el incumplimiento del Gobierno nacional en el financiamiento de las cajas de jubilaciones de sus respectivas provincias.

“El reclamo de fondos es legítimo, lo llevé adelante durante mis dos gestiones, tanto en el Mauricio Macri como en el de Alberto Fernández. Siempre el gobierno central se mostró reticente a enviar estos fondos compensatorios a las Cajas de Jubilaciones no transferidas a la Nación. Pero había transferencias, en cambio ahora han pasado casi 7 meses y no ha llegado un peso a la provincia ni por compensación del sistema previsional, ni por regalías, ni por obra pública ni fondos educativos”, resaltó el ex gobernador.

“Si hay un presupuesto nacional que fue reconducido, ese presupuesto merece y debe ser ejecutado y aplicado a las provincias. Esa es la lucha que hay que dar y ojalá los gobernadores de la Región Centro tomen con fuerza este reclamo”, enfatizó finalmente.