En el marco del evento "A Todo Trigo" en Mar del Plata, el Secretario de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía de la Nación, Juan Pazo, ofreció un discurso que capturó la atención de los presentes y suscitó reflexiones sobre el papel del Estado y el reconocimiento a los productores.

El punto de partida de Pazo fue una afirmación contundente: "Un Estado que no interviene". Esta frase, aunque breve, encapsula una visión específica sobre el rol del Estado en el desarrollo productivo. Pazo parece abogar por una intervención estatal activa, pero no invasiva, una que promueva y facilite la actividad productiva en lugar de entorpecerla.

Al referirse a los productores como "héroes", Pazo reconoce el sacrificio y la dedicación de aquellos que trabajan en el sector agrícola. Esta apreciación va más allá de lo meramente retórico, sugiriendo un compromiso genuino por parte del gobierno hacia aquellos cuya labor es fundamental para el crecimiento económico del país.

El discurso de Pazo también destaca el potencial del sector triguero argentino en el ámbito internacional. Al enfatizar la posición de liderazgo de Argentina en la producción y exportación de trigo, el Secretario subraya la importancia de aprovechar esta ventaja competitiva en el mercado global.

Sin embargo, no se limita a elogiar los logros del sector, sino que también reconoce los desafíos enfrentados en el pasado. Al mencionar décadas de políticas desfavorables para el sector agrícola, Pazo señala la necesidad de un cambio de enfoque, uno que reconozca a los productores como aliados estratégicos en lugar de adversarios.

En cuanto a las acciones concretas tomadas por el gobierno para apoyar al sector, Pazo enumera una serie de medidas destinadas a eliminar obstáculos burocráticos y fomentar un entorno favorable para la inversión y la producción. Estas incluyen la simplificación de trámites, la eliminación de trabas al comercio y la implementación de medidas para facilitar la exportación.

Sobre el futuro, señaló: “Hoy derogamos la resolución que establecía volúmenes de equilibrio que de forma arbitraria restringen la exportación de trigo y maíz. Mientras que estemos en el gobierno, estas medidas no vuelven más. Además, vamos a derogar la resolución que obliga a registrar 5 veces al año la cosecha a través del CISA para pasar a registrar 2 veces al año, una para la cosecha fina y otra para la cosecha gruesa”.

“Ya no son más los empresarios que para producir, para desarrollarse y para exportar tienen que pedirle permiso al Estado. Todo lo que logramos hasta hoy fue a pesar de las restricciones que nos impusieron los desmanejos del gobierno anterior”, remarcó.

Durante su discurso, el funcionario indicó que el programa del gobierno tiene tres anclas claras: la fiscal, la monetaria y la cambiaria.

Sobre el ancla fiscal, explicó: “Consiste en alcanzar un superávit fiscal primario de 1.7 puntos del producto para 2024, que resultará en equilibrio financiero. Esto es innegociable. El principal garante de esta ancla es el presidente de la Nación, y eso no depende del Congreso. Milei viene diciendo esto desde la campaña. ¿Qué significa esto? Que el Estado no va a gastar más de lo que recauda”.

“En relación a la monetaria, estamos en una dinámica donde el superávit fiscal primario y el financiamiento neto del tesoro ayudan a estabilizar la emisión de pesos para la compra de dólares central y pago de intereses. ¿Qué significa eso? Estamos sacando pesos del mercado. La combinación del ancla fiscal y el ancla monetaria, es decir, el dólar que se mueve por debajo de la tasa de interés y de la inflación, está ayudando a bajar la nominalidad mientras se corrigen muchos precios relativos”, destacó.

Cuando empezó la ronda de preguntas, el secretario fue contundente al señalar que los resultados comienzan a verse a pocos meses de gestión: “El mundo nos volvió a mirar. Yo creo que el mercado confía, que la mayoría de los argentinos sigue apoyando a pesar de los meses difíciles que pasamos y este es un camino que se apoya en la convicción inquebrantable del Presidente de la Nación y del Ministro de Economía. La dirección es súper clara. Queremos ser un país que recupere la senda del crecimiento, que sea previsible y que la inversión privada potencie la productividad. Es con ustedes, con quien queremos dar el siguiente paso”.

Con respecto a la baja de impuestos, tema consultado por un participante, Pazo recalcó: “Estamos mirando línea por línea cuáles son las áreas que podemos generar competitividad. Y está claro el rumbo. Cuando el macro se ordene, cuando haya superávit fiscal, cuando las reservas del Banco Central se recompongan, la señal es clara. Vamos a ir por la baja de impuestos”.

“Este es un Estado que no interviene, es un Estado que cree que el crecimiento viene de la mano de los privados y que tenemos que darle las condiciones necesarias para que ustedes no sean limitados por parte de un funcionario en su actividad. Ese es nuestro rol, estamos acá para ayudarlos, para servirlos. Después es el laburo de ustedes muchachos, hay que ir al campo y hacer lo que hicieron siempre”, manifestó sobre la incertidumbre de algunos productores respecto a las medidas dadas a conocer.

En este sentido, se mostró determinante respecto a la falta de paciencia que hay en algunos sectores a solo cuatro meses de asunción: “Surge inmediateces cuando venimos, desde que yo tengo uso de razón, de políticas públicas que son contrarias al sector, que castigan al sector y que consideran al sector que es un enemigo”.

Ante ello, fue consultado por la ronda de periodistas, entre los que estuvo presente Noticias Argentinas, sobre porque ocurre eso: “Creo que tienen menos paciencia con nosotros que con el gobierno anterior. Nosotros no ponemos una pistola en la cabeza, no maltratamos a nadie, no extorsionamos a la producción. Sin dudas es cuestión de hablar y explicarle a la gente, creo que es nuestro deber”.