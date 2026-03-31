El Órgano de Revisión de Salud Mental (ORSM) de Entre Ríos llevó adelante una nueva reunión plenaria —la segunda del año y la número 94 desde su creación— en la que abordó distintos temas vinculados a los derechos de usuarios y usuarias del sistema de salud mental. Entre los ejes principales se destacaron las dificultades en el acceso a prestaciones a través de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) y el análisis de la nueva herramienta de inteligencia artificial denominada ORI.

El encuentro contó con la participación del vicepresidente del directorio de OSER, Ricardo García, quien asistió para responder a los planteos realizados por el organismo respecto a la cobertura de servicios de salud mental.

Dificultades en prestaciones

Durante la reunión, se expusieron problemáticas vinculadas al acceso a profesionales de salud mental, como psicólogos, psiquiatras y acompañantes terapéuticos. También se señalaron demoras en los reintegros y la falta de cobertura en comunidades terapéuticas.

Desde el ORSM se viene realizando un seguimiento de estas situaciones, solicitando informes a la obra social. En ese marco, García explicó que la entidad se encuentra en un proceso de reducción del déficit, lo que permitiría mejorar progresivamente la cobertura en el mediano plazo. El funcionario estuvo acompañado por Leonardo Siviglia, director de Programas Específicos, e Ivana Pellegrini, jefa de departamento.

Debate por la herramienta ORI

Otro de los puntos centrales del plenario fue el análisis de ORI, el agente digital de inteligencia artificial impulsado por el gobierno provincial con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones. La herramienta está orientada a acompañar a familias y docentes en el cuidado de adolescentes.

Durante el debate, integrantes del organismo plantearon la necesidad de contar con mayores precisiones sobre la implementación de ORI dentro de la red sanitaria, así como sobre los mecanismos de resguardo de datos personales y la confidencialidad de la información. También advirtieron que no se habrían utilizado los canales formales de consulta previstos para el desarrollo de este tipo de políticas.

Por su parte, el director general de Salud Mental, Esteban Dávila, aclaró que ORI no reemplaza la intervención profesional, no realiza diagnósticos ni prescribe tratamientos, sino que funciona como una herramienta de orientación para adultos responsables. Además, destacó que se continúa trabajando en el fortalecimiento de la red de atención en salud mental, incluyendo mejoras en las condiciones laborales y capacitaciones en el programa mhGAP de la Organización Mundial de la Salud.

Otros temas abordados

En el encuentro también se informó que el Hogar de Cristo Paraná presentó su postulación para integrarse al plenario en representación de organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos.

Asimismo, se resolvió por mayoría avalar el curso “Capacitación en salud mental. Experiencias y desafíos en la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental”, impulsado por la Asociación de Trabajadores del Estado.

La reunión contó con la participación de autoridades y representantes de distintos organismos e instituciones, entre ellos el secretario ejecutivo del ORSM, Martín Cabrera; la secretaria de la Defensoría General, Lorena Calí; la directora general de Derechos Humanos, María Emma Bargagna; y referentes de organizaciones civiles y profesionales vinculadas a la salud mental.