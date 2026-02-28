Este jueves se llevó a cabo la primera reunión del año —la número 93 desde la creación del organismo— del plenario del Órgano de Revisión de Salud Mental (ORSM), en la que se trataron distintos temas vinculados a la garantía de derechos de personas usuarias de servicios de salud mental en la provincia.

Uno de los ejes centrales fue la accesibilidad a prestaciones a través de la Obra Social de Entre Ríos (OSER). La convocatoria contó con la presencia de un representante de la institución, en respuesta a un requerimiento formulado oportunamente por el organismo.

En el marco de las intervenciones que el ORSM desarrolla para proteger los derechos de usuarios y usuarias, se planteó ante las autoridades de la obra social la necesidad de implementar acciones que permitan resolver dificultades detectadas, así como informar cuál es la estrategia institucional prevista para ampliar el acceso a la cobertura de prestaciones destinadas a afiliados y afiliadas con padecimientos mentales.

En representación de OSER participó Leonardo Siviglia, director de Programas Específicos. Durante el intercambio se acordó dar continuidad al diálogo en una próxima reunión con autoridades de niveles ejecutivos, con el objetivo de profundizar el seguimiento de problemáticas como el atraso en los pagos a prestadores, demoras en reintegros, desactualización de aranceles y la escasez o ausencia de cobertura de servicios de profesionales de distintas disciplinas e internaciones. Según se señaló, estas situaciones impactan directamente en la demanda sobre los efectores públicos de salud.

Asimismo, se analizó la inaccesibilidad a prestaciones en residencias destinadas a la atención de consumos problemáticos, una temática que genera especial preocupación en el ámbito de la salud mental provincial.

En otro tramo del encuentro, se abordó el proceso de renovación de representantes de la sociedad civil en el plenario del Órgano de Revisión. En ese sentido, se acordó abrir una prórroga para la presentación de postulantes correspondientes al estamento de organizaciones de defensa de los derechos humanos.

La problemática del suicidio en Entre Ríos también formó parte de la agenda. Se analizaron los proyectos de creación de un observatorio y de un sistema de vigilancia epidemiológica de los intentos de suicidio, iniciativas en las que trabaja el Poder Ejecutivo provincial a través de la Dirección General de Salud Mental.

Por último, la Secretaría Técnica del ORSM compartió un informe remitido por el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) acerca del funcionamiento del programa Contigo y la situación de sus recursos humanos y económicos. Este programa acompaña a jóvenes con discapacidad mayores de 18 años que egresan del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y que no cuentan con apoyo familiar, con el propósito de promover su autonomía y reinserción social.

Del encuentro participaron el secretario ejecutivo del ORSM, Martín Cabrera; la secretaria de la Defensoría General, Lorena Calí; el director general de Salud Mental, Esteban Dávila; la directora general de Derechos Humanos, María Emma Bargagna; y representantes de organizaciones de la sociedad civil como la Liga Argentina por los Derechos Humanos, la Asociación de Médicos y Médicas Psiquiatras de Entre Ríos (AMPER) y la Asociación de Usuarios, Familiares y Amigos de la Salud Mental (Aufasam).

La reunión dejó planteada una agenda de trabajo que continuará en próximos encuentros, con el foco puesto en mejorar el acceso a derechos y fortalecer las políticas públicas en materia de salud mental en la provincia.