El Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación (OFDPN) dio a conocer su Informe Anual correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, en el que confirmó un total de 247 víctimas de femicidio en todo el país.

El registro incluye 200 femicidios directos, 17 femicidios vinculados, 4 transfemicidios, 9 suicidios feminicidas y 17 casos asociados a contextos de narcotráfico y crimen organizado. Si bien las cifras de 2024 y 2025 muestran una leve disminución en relación con el pico alcanzado en 2023, el informe advierte que la problemática se mantiene constante a lo largo del año, sin que ningún mes registre menos de 15 casos.

Del análisis estadístico surge un dato contundente: durante 2025 se cometió un femicidio cada 35 horas en Argentina, lo que equivale a un promedio semanal de casi cinco víctimas de violencia de género extrema.

El informe señala además que el lugar más inseguro para las mujeres continúa siendo el ámbito privado. El 60% de los asesinatos ocurrió en el domicilio de la víctima o en la vivienda compartida con el agresor. En cuanto al vínculo entre las partes, en el 84% de los casos existía una relación previa, mayoritariamente parejas o exparejas. Solo el 5,5% de los hechos fue cometido por personas desconocidas.

En relación con las consecuencias colaterales, el Observatorio contabilizó 133 niñas y niños que quedaron sin madre como resultado de estos crímenes.

Por jurisdicción, la provincia de Buenos Aires encabezó el registro con 95 casos, seguida por Santa Fe con 30. Sin embargo, al analizar la tasa de femicidios en relación con la población femenina, las provincias con los índices más elevados fueron Santa Cruz, Misiones y Neuquén.

El Observatorio de Femicidios, creado en 2016, continúa con su tarea de monitoreo y sistematización de datos con el objetivo de aportar información precisa que permita diseñar y fortalecer políticas públicas orientadas a la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género, en el marco de la legislación nacional y los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino.