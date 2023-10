María Grande- En las PASO de agosto, con tres opciones en la interna de Más para Entre Ríos, Marcelo Tisler–María Ronchi fue la fórmula más elegida en María Grande con 1367 votos, superando a Ángel Fratte–Janet Ciarroca con 756 y Diego Gastaldi–Victoria Monzón con 447.

Así, la fórmula avanzó a las generales, donde también estarán el actual intendente Héctor Solari junto a Dora Conta; La Libertad Avanza con Fabiola Moyano Berrios-José Franco y la Unión Vecinal liderada por Diego Gómez–Mirian Feltes.

En la cuenta regresiva, el candidato a intendente comentó a Paralelo 32 que, “Hemos transcurrido con normalidad el proceso de integración. Las elecciones nos han permitido obtener un buen caudal de voto como Frente, marcando que es el frente Más para Entre Ríos quien ha obtenido el triunfo en la ciudad, por una diferencia interesante de votos”.

“De todas maneras, sabemos que esto es solo un resultado de las PASO y que no asegura nada. Por eso trabajamos rápidamente para fortalecer el espacio. Fuimos a buscar a quienes habían competido con nosotros, con el sentido claro que el objetivo es gobernar nuestra ciudad, con un corte más integro, social, igualitario, donde se priorice dar respuesta a la sociedad en su conjunto y no a un grupo reducido de personas, donde haya gestión para solucionar los problemas del día a día pero también esos que necesitan de una proyección”.

Tisler se mostró expectante y remarcó a este medio que, “Estamos convencidos de que podemos dar la sorpresa. Estamos preparados, tenemos un excelente equipo de profesionales, con gente que sabe trabajar y sabe qué necesita la ciudad, mujeres y varones con vocación de servicio”.

Por otro lado, el candidato a presidente municipal dijo que “Cuando caminamos la ciudad vemos una sociedad cansada de los mismos problemas de siempre, de un gobierno con excusas que no asume sus debilidades. Por eso estamos trabajando duro, yendo a gestionar no solo a Paraná sino también a Buenos Aires, para que no pase ni un día desde que asumamos sin que estemos dando respuestas a los problemas que tiene nuestra ciudad”.