Durante su primer contacto con quienes se desempeñan en la sede central del Consejo, el titular del organismo, Carlos Cuenca, destacó la responsabilidad asumida tras su designación por el gobernador Rogelio Frigerio. “Es un honor y un verdadero orgullo la responsabilidad que me ha delegado el gobernador al designarme como nuevo presidente del CGE. Es un gusto saludarlos en este lugar tan emblemático del consejo y quiero contarles que me voy a tomar el tiempo de ir a visitarlos oficina por oficina”, expresó.

En su mensaje, remarcó la importancia de las relaciones humanas dentro de la gestión pública y dejó en claro su estilo de conducción. “Soy una persona que cree en las relaciones personales, en el diálogo, en el consenso y en las construcciones colectivas. Van a encontrar en mí una persona dispuesta a escucharlos”, manifestó el flamante responsable del área educativa.

Asimismo, convocó a revalorizar el rol del organismo y el compromiso diario de sus trabajadores. “Quiero que todos nos sintamos orgullosos del CGE, al que ustedes dedican mucho tiempo de su vida; yo haré lo mismo. Vamos a hacer todo el trabajo necesario para estar a la altura de las circunstancias que requiere y amerita la situación”, afirmó.

Para finalizar, invitó a fortalecer el trabajo en equipo y ratificó su disposición permanente al diálogo. “Los invito a trabajar todos en conjunto y quiero decirles que, a partir de este momento, quedo a disposición de todos ustedes”, concluyó.