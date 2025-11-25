El Nuevo Banco de Entre Ríos renovó el diseño de sus plataformas de Home Banking en www.nuevobersa.com.ar y de la aplicación para celulares Mobile Banking, con el objetivo de brindar una mejor interacción y navegabilidad.

De esta forma los usuarios podrán realizar operaciones de una manera más cómoda, en un entorno renovado, desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Home Banking

Permite administrar cuentas (consultas de saldos y movimientos), realizar transferencias, pagos de impuestos y servicios, compras de pulsos para celulares y ver los detalles de compras en comercios con tarjeta de débito; constituir un plazo fijo, comprar y vender dólares y consultar tasas; solicitar préstamos; y consultar información sobre la tarjeta de crédito (cierre y vencimiento, consumos, límite de compra y disponible), entre otras operaciones.

Mobile Banking

A través de la aplicación para teléfonos celulares NBER Móvil (Android y Apple) se pueden consultar Promociones, Sucursales, puestos Entre Ríos Servicios y Cajeros Automáticos. Además se puede operar sobre las cuentas bancarias a través de Mobile Banking:

– Consultar saldos y últimos movimientos

– Pagar impuestos o servicios

– Efectuar transferencias entre cuentas adheridas

– Constituir plazos fijos

– Solicitar préstamos

– Realizar aviso de viaje al exterior

– Consultar tipo de cambio

– Comprar y vender dólares