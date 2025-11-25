Empresarial
El Nuevo Banco de Entre Ríos presentó su renovado diseño de Home Banking
El Nuevo Banco de Entre Ríos renovó el diseño de sus plataformas de Home Banking en www.nuevobersa.com.ar y de la aplicación para celulares Mobile Banking, con el objetivo de brindar una mejor interacción y navegabilidad.
De esta forma los usuarios podrán realizar operaciones de una manera más cómoda, en un entorno renovado, desde cualquier lugar y en cualquier momento.
Home Banking
Permite administrar cuentas (consultas de saldos y movimientos), realizar transferencias, pagos de impuestos y servicios, compras de pulsos para celulares y ver los detalles de compras en comercios con tarjeta de débito; constituir un plazo fijo, comprar y vender dólares y consultar tasas; solicitar préstamos; y consultar información sobre la tarjeta de crédito (cierre y vencimiento, consumos, límite de compra y disponible), entre otras operaciones.
Mobile Banking
A través de la aplicación para teléfonos celulares NBER Móvil (Android y Apple) se pueden consultar Promociones, Sucursales, puestos Entre Ríos Servicios y Cajeros Automáticos. Además se puede operar sobre las cuentas bancarias a través de Mobile Banking:
– Consultar saldos y últimos movimientos
– Pagar impuestos o servicios
– Efectuar transferencias entre cuentas adheridas
– Constituir plazos fijos
– Solicitar préstamos
– Realizar aviso de viaje al exterior
– Consultar tipo de cambio
– Comprar y vender dólares