Un informe reciente emitido por el Centro de Estudios de Investigación Aplicada (CECAP) de la Universidad Austral ha puesto de relieve un fenómeno cultural y social en Argentina: el significativo aumento del grupo de los "sin religión". Este colectivo, ahora el segundo más grande después de los católicos, está evidenciando un cambio profundo en la identidad espiritual del país, desafiando percepciones arraigadas y abriendo paso a una nueva era de espiritualidad contemporánea.

El informe, elaborado por el Dr. Arturo Fitz Herbert, investigador del CECAP de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral, analiza este fenómeno en profundidad. Según datos recopilados por la Segunda Encuesta Nacional de Creencias y Actitudes Religiosas en Argentina (2019), realizada por el CONICET, el grupo de los "sin religión" ha experimentado un crecimiento sustancial, pasando del 11.3% de la población en 2008 al 18.9% en 2019.

Este incremento no solo refleja un cambio demográfico, sino también una transformación cultural más amplia en la sociedad argentina. Estamos presenciando una diversificación de creencias y una creciente crítica hacia las instituciones tradicionales, incluyendo las religiosas, así como un cambio hacia el individualismo.

Es crucial destacar que este grupo no es homogéneo. Incluye a ateos, agnósticos y personas que, aunque creen en Dios o un ser superior, no se identifican con una religión específica. Contrario a los estereotipos comunes, muchos dentro de este segmento mantienen creencias en conceptos espirituales como la energía y la vida después de la muerte. Además, algunos participan en rituales religiosos sin identificarse con una fe particular, buscando la "energía positiva" que estos encuentros generan.

La investigación liderada por el Dr. Fitz Herbert, financiada por Templeton Religion Trust, se basó en entrevistas en profundidad con 41 argentinos sin religión. Los resultados desafían las percepciones tradicionales sobre la religiosidad, mostrando una complejidad y pluralidad en las creencias y prácticas de este grupo.

Es interesante señalar que algunos entrevistados reconocen el valor social y moral de las instituciones religiosas, especialmente en contextos de ausencia estatal como en barrios marginales. Esta percepción desmiente la idea de una oposición total hacia las estructuras religiosas y sugiere una coexistencia de críticas y reconocimientos hacia su papel en la sociedad.

El crecimiento de los "sin religión" en Argentina es parte de una tendencia más amplia hacia la diversificación de creencias y prácticas espirituales. Este informe representa un valioso aporte para comprender mejor las causas detrás de este fenómeno y desmitificar percepciones erróneas sobre este grupo social en evolución. En última instancia, nos insta a reconsiderar nuestras ideas preconcebidas sobre la espiritualidad en la Argentina contemporánea.