El Negro Ibarra y Tato Aguilera estarán en la Cena Anual de la Peña de Boca
Crespo- El 26 de agosto, en el Salón María Auxiliadora, se realizará la tradicional Cena Anual de la Peña Xentenario Xeneize de nuestra ciudad. Los organizadores confirmaron que contará con presencia del ex jugador Hugo «El Negro» Ibarra, otros ex jugadores y dirigentes a confirmar y la conducción será de Leandro «Tato» Aguilera, periodista de TyC Sports. También se expondrán copas ganadas a lo largo de la historia futbolística Xeneize.
Las tarjetas están a la venta a $ 480 mayores, $ 350 menores de 5 a 8 años, y menores de 5 años sin cargo.
Durante la cena se realizarán diversos sorteos. Las tarjetas pueden solicitarse a los integrantes de la peña: Agostina (343 4503179), Nicolás (343 5166268), Cecilia (343 5207434), Maximiliano (343 5140093), Nicolás Müller (343 4468667 – Viale), Daniel Aguilar (343 4160172 – Lib. San Martin).