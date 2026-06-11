El conocido locutor y conductor de programas folclóricos de nuestra ciudad, Oscar Zaragoza, nos hizo saber que fue convocado para formar parte de la programación de Radio Horacio Guarany, para difundir nuestra música litoraleña y hacer conocer a sus autores. Se trata de una emisora que llega al país y el mundo por streamming, que en criollo significa transmisión y, por parecernos demasiado obvio, diremos que no sale por antena. Quien gusta puede bajar la aplicación, entre otras formas de escucharla.

La radio de nombre inolvidable cuenta con el apoyo de figuras enormes de nuestro folclore y sus difusores, como Marité Berbel, Marcelo Simón, Mario Alvarez Quiroga, Musha Carabajal, entre otros, y es una especie de lugar de encuentro auditivo y emocional para todos los grandes y pequeños protagonistas de nuestra música nativa a lo largo y ancho del país.

Zaragoza, a quien le gusta ser llamado “Negro” porque siente en ello la confirmación de su raza criolla de la que se enorgullece, es una persona vinculada con músicos, cantores y autores del folclore nacional, pero sin dudas este nuevo paso lo acercará aún más a todo lo que tanto ama, incluso a los grandes escenarios, que también ha transitado con éxito en nuestra región.