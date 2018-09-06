Como cada año, el Club Náutico Paraná acompañará a la comunidad de la parroquia Inmaculado Corazón de María, de Bajada Grande, que organizará la tradicional Procesión Náutica y misa del Inmaculado Corazón de María el próximo domingo.

En este marco, el CNP invita a los socios para que acompañen con su embarcación la peregrinación que comenzará a las 15 desde el Puerto de Paraná hacia la zona de los miradores de Bajada Grande, donde a partir de las 16.30 se celebrará la Santa Misa.