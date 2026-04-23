El Museo Provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas Prof. Antonio Serrano invita a la comunidad a participar de un homenaje a Pedro Scalabrini, figura clave de las ciencias naturales en la provincia y fundador del primer museo entrerriano. La actividad se llevará a cabo este viernes 24 de abril a las 10, en la sede ubicada en calle Gardel 62 de Paraná, con entrada libre y gratuita, y es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La propuesta comenzará con la charla titulada El desafío de un Gabinete / Museo, a cargo de Griselda De Paoli, Darío Velázquez y Gisela Correa, integrantes del Gabinete de Arqueología y Etnografía (GAE) de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Durante la exposición se abordarán experiencias vinculadas a la conformación y gestión de espacios arqueológicos y paleontológicos, así como los desafíos actuales en la conservación, el estudio y la puesta en valor de materiales científicos.

Posteriormente, la licenciada Graciela Ibargoyen, responsable del Registro Provincial de Yacimientos Paleontológicos, brindará una visita guiada por la sala de Paleontología del museo. El recorrido permitirá conocer la historia de los fósiles que integran la colección, en especial aquellos recolectados por Scalabrini.

El homenaje busca rescatar y poner en valor el aporte científico, educativo e institucional del naturalista italiano, cuya labor en las barrancas del río Paraná permitió reunir un importante acervo que hoy forma parte de las colecciones del museo y del GAE de la UADER. Parte de estos materiales fueron posteriormente estudiados por el reconocido paleontólogo Florentino Ameghino, lo que reafirma su relevancia dentro del ámbito científico nacional.

La actividad cuenta además con el acompañamiento de la Embajada de Italia en Argentina, a través del Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires, y de la Sociedad Italiana de Paraná, en reconocimiento a la figura de Scalabrini y su legado.