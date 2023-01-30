La cantante Macarena Gómez Delgado y la pianista Silvia Teijeira presentarán un espectáculo musical en el organismo provincial en el marco del Programa Cultura Encendida Verano impulsado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. La entrada será libre y gratuita.

El viernes 3 de febrero, a partir de las 21 Hs., se realizará un recital de piano y canto, a cargo de las artistas Macarena Gómez Delgado (Canto) y Silvia Teijeira (Piano) en el Museo Provincial Molino Forclaz, con acceso libre y gratuito.

Según adelantaron desde la organización, en la primera parte de la velada Silvia Teijeira interpretará en piano solo músicas de autores argentinos y propios. A continuación, será el turno del dúo: el canto de Macarena Gómez Delgado, acompañada por Silvia Teijeira y el recitado de poesías enraizadas en la cultura local.

Músicas de Raúl Barboza, Teresa Parodi, Pedro de Ciervi, Miguel “Zurdo” Martínez, Orlando Veracruz, Jorge Méndez, Remo Pignoni, Cary Pico, Macarena Gómez Delgado y Silvia Teijeira, entre otros compositores, se sucederán en este encuentro que reúne las dos orillas de bella y prolífica provincia.

El Museo Provincial Molino Forclaz se encuentra ubicado en El Camino de Los Primeros Ruta 26 Km, Ejido Colón.

Artistas en duo

Macarena Gómez Delgado es cantante, compositora, intérprete, docente y directora de coros, es oriunda de Adrogué, Pcia. de Bs. As., y desde hace muchos años, eligió la ciudad de San José para radicarse. Graduada en el Departamento de Artes Musicales Carlos López Buchardo (U.N.A.) como Licenciada en Artes Musicales – Especialidad Canto y Profesora Superior de Canto. Desarrolla una profusa actividad como directora de coros, en San José y toda la región, así como ejerce la docencia en el Nivel Superior de la Escuela de Música Celia Torra, de UADER. Es Miembro capacitador del Ministerio de Ed. de la Nación, para el Programa de Coros y Orquestas Infantiles y Juveniles.

Desde los años 2005 a 2010, integró el mítico grupo vocal folklórico, Las voces blancas, formación con la que recorrió el país brindando recitales en Cosquín, Baradero e importantes salas y con la que grabó tres CDs. y un DVD. El 25 del corriente mes, su libro “Los cuentos de huerquen- un viaje mágico”, en coautoría con María E. Torino se presentó en el ciclo de charlas, conferencias y documentales de Casquín Cultura 2023. Ha compuesto también, para coro de niños “El regalo de Yacï Araí”, pequeña suite litoral.

Silvia Teijeira es oriunda de Federal aunque radicada en Paraná. Pianista, compositora, arregladora e intérprete, dedicada al folklore argentino en piano solo. Se formó pianísticamente con las destacadas pianistas y docentes Graciela Reca y Marcela Martínez y en folklore y armonía con Raúl Barboza, Carlos “Negro” Aguirre, Hilda Herrera, y Luis María Mucillo, entre otros. Egresó del profesorado de la Esc. Constancio Carminio.

Prontamente grabará “Libre”, su 4to. disco de folklore argentino en piano solo. Anteriormente: Rulos de zamba (2005), Latiendo (2009) y Bien florido puro litoral (2013/4). Toda su discografía está en formato CD y digital.

Publicó tres libros de partituras de música argentina folklórica para piano versionada por ella. El último “Entre Ríos, música de mi terruño”, con sus arreglos, co -producido por la Esc. de Mus. de Victoria y la Fac. Cs. de la Educación. UNER. Fue financiado por el CGE DES, y se distribuye en forma gratuita en los profesorados de música de la provincia. Filmó numerosos vídeos artísticos en el Teatro 3 de Febrero de Paraná y la Vieja Usina, dirigida por el realizador entrerriano M. Bedendo. Se presenta habitualmente en salas de todo el país y ROU y algunos festivales como el Festival de invierno del Chamamé, de Corrientes, el Fest. de Mús. del litoral de Quilmes.