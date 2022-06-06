El próximo Viernes 10 de junio quedará inaugurada una nueva propuesta de la Temporada 2022 del Museo Provincial de Bellas Artes «Pedro E. Martínez» dependiente de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Entre Ríos. En esta oportunidad se trata de «Gloria Priotti. La mirada vigente» de la reconocida escultora radicada en la ciudad de Colón.

El encuentro, que contará con la presencia de la artista, se desarrollará en la sede del Museo con acceso libre y gratuito a partir de las 20 hs.

«Gloria Priotti. La mirada vigente» recorre la extensa y singular trayectoria de Gloria Priotti desde principios de la década del 70 hasta finales de los años 90 del Siglo XX a través de más de treinta trabajos seleccionados y organizados especialmente para esta exhibición por Laura Zelaya (artista plástica y escultora) en el rol de curadora con la asistencia de Daniela Zelaya (fotógrafa y artista visual), ambas hijas de la artista y del recordado pintor y grabador Daniel Zelaya.

«La sensibilidad de Gloria Priotti reside en su empatía por el otro y su condición. En sus esculturas plasma, con exquisitez expresiva y una manufactura impecable, su mirada sobre la realidad que observa. (…) Su coherencia y pensamiento crítico sostienen su trayectoria y otorgan a su obra una vigencia ineludible” expresa el texto curatorial elaborado por Laura Zelaya.

Para Marcela Canalis, directora del Museo, la programación de esta muestra «significa un merecido y largamente esperado reconocimiento a una de las artistas mujeres más prestigiosas y singulares que tenemos en la provincia. Su práctica artística, su poética profundamente humanista y su inusual recorrido en la escena del arte nacional e internacional componen una propuesta que nos enorgullece compartir y poner en valor».

La inauguración está prevista para el Viernes 10 de junio a las 20 hs y podrá ser visitada con acceso libre y gratuito hasta el 21 de agosto.

Sobre la artista

Gloria Priotti nació en Buenos Aires. Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano entre 1958 y 1959.

En 1975 obtuvo el Premio Beca “Alberto Durero” otorgado por el Fondo Nacional de las Artes y la Embajada de la República Federal Alemana y se traslada a Berlín Occidental, donde se instala en un atelier en “Künstlerhaus Bethanien” permaneciendo desde 1975 hasta 1983.

Paralelamente participa, invitada por el Senado de Berlín, en concursos oficiales para arte aplicado al urbanismo y la arquitectura, obteniendo tres premios que dieron como resultado la creación de obras monumentales que se encuentran emplazadas actualmente en distintos puntos de la ciudad de Berlín.

Entre otros proyectos ha colaborado en la remodelación de la Universidad Técnica OSZ Metall, Neukölln de la capital alemana.

En 1983 regresa con su familia a la Argentina y se instala en una chacra en las cercanías de Colón, provincia de Entre Ríos, donde vive y trabaja actualmente.