Con espíritu festivo y el deseo de compartir actividades en comunidad, el Museo Municipal “Del Centenario” anunció una nueva edición de sus tradicionales Talleres Navideños, abiertos a vecinos de todas las edades. La propuesta, que ya se ha convertido en un clásico de la época, busca promover la creatividad, el encuentro y el disfrute en un ambiente cargado del clima propio de las fiestas.

El programa incluye actividades especialmente pensadas para niños de 6 a 12 años, que se dictarán los días 10, 15, 17 y 22 de diciembre, en el horario de 9:30 a 11:00. Allí, los más pequeños podrán participar de talleres creativos, manualidades y propuestas lúdicas vinculadas a la Navidad.

A su vez, se ofrecerán talleres para adultos en las mismas fechas —10, 15, 17 y 22 de diciembre— pero en horario vespertino, de 18:30 a 20:00. Estas actividades están diseñadas para fomentar la producción artesanal navideña, el trabajo en grupo y la creación de adornos y piezas temáticas.

Todos los encuentros se desarrollarán en el Museo Municipal “Del Centenario”, ubicado en Arnoldo Janssen 355, un espacio que cada fin de año se transforma para recibir a familias y vecinos en un ambiente cálido y festivo.

Las inscripciones ya están abiertas y se extenderán hasta el viernes 5 de diciembre. Quienes deseen participar pueden anotarse de manera telefónica al 4951160 interno 205, en el horario de 7:00 a 13:00.