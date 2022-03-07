Paraná.- Con motivo del Mes de la Mujer Trabajadora y la Semana de la Memoria, el Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón dependiente de la Secretaría de Cultura de la Provincia, presentó el cronograma de la propuesta para todo público, que articula la participación de instituciones oficiales, organizaciones vecinales y comunitarias, con acceso libre y gratuito.

«Marzo es muy importante en el calendario de nuestro museo, ya que algunas de sus características es un fuerte compromiso con la cuestión de género, la memoria y la historia. Por eso, el Mes de la Mujer Trabajadora, la Semana de la Memoria y el 2 de abril por la Guerra de Malvinas, nos convocan a trabajar en interacción con la gente. Así es que a lo largo de estas semanas vamos a ofrecer visitas guiadas especiales, muestras fotográficas, ciclo de cine-debate, exposición y feria de emprendedoras, música en vivo; también actividades infantiles y para toda la familia», explicó la directora del Museo, Sara Liponezky.

Premisas de trabajo

El Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón, a poco de cumplir tres años de su inauguración ha logrado una visibilización interesante en la comunidad barrial donde se inserta y en otros sectores de nuestra sociedad. Esto ha sido el resultado de una permanente interacción y una apertura a diferentes iniciativas generadas desde instituciones o grupos vinculados a la cultura, la investigación y el arte.

«Así es que articulamos con escuelas que habitan el Complejo Escuela Hogar, con la Dirección de y la Dirección de Ferias y Mercados Municipal; Turismo de la Municipalidad de Paraná; el Hospital de día Pascual Palma; la Vicegobernación, clubes y agrupamientos de mujeres, así como asociaciones vecinales de la zona. También con la Red de Patrimonio y otras entidades. Hacemos mención a estos ejemplos porque tendrán plena vigencia para la programación del año en curso», agregó Liponezky.

Y agregó: «Por eso la actividad del Museo estará dirigida a fortalecer esa estrategia, promover esa apropiación del espacio por parte de la comunidad, profundizar y facilitar la relación con el mundo académico como referencia de archivos y para la investigación. Así como la proyección hacia todo territorio provincial, optimizando el convenio firmado con la Cámara de Diputados de la Provincia. Con el objetivo de fomentar la visita de delegaciones, así como iniciar la experiencia del «Museo Itinerante».

Cronograma de actividades que propone el Museo

Marzo: Las actividades están signadas por el 8 de Marzo (8M), Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que en la provincia se extiende a todo el mes. Conectando con la Semana de la Memoria y la conmemoración del 2 de abril, Día del veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas, esta vez a 40° años del conflicto armado en el Atlántico Sur.

Visitas guiadas todo el mes: de martes a viernes de 9 a 16 y sábados de 9 a 12. Av. Don Bosco 749 – Paraná.

Durante todo marzo se expondrá la muestra fotográfica «Mujeres que merecen ser recordadas», realizada por alumnas del Voluntariado Escuela de Nivel Medio Enrique Berduc.

Durante todo el mes se expondrá la muestra gráfica «La Mitad del Mundo», organizada por la Facultad de Ciencia y Tecnología (UADER) y el Museo Provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas Antonio Serrano (Secretaría de Cultura de Entre Ríos). La cual pretende rescatar el aporte de mujeres que marcaron hitos en el desarrollo de la ciencia, y fueron pioneras en la lucha por la igualdad y la inclusión de la mujer en el ámbito científico en Argentina y el Mundo. Ellas dedicaron su vida a las ciencias, la ciencia las silenció. Hoy gracias a la voluntad, al amor por el conocimiento, al coraje y lucha de cada una de ellas, podemos saber quiénes son, que hicieron…y homenajear su legado.

En esta edición se homenajea a: Cecilia Grierson, Julieta Lanteri, Teresa Ratto, Elvira Rawson, Edelmira Inés Mórtola, Eugenia Sacerdote de Lustig, Rebeca Gerschman, María Reiche Grosse Leuman, Rachel Louis Carson, Barbara McClintock, Marie Curie, Rosalind Franklin y Nancy Roman. La propuesta es aportada por la Universidad Autónoma de Entre Ríos.

Miércoles 9: Inicio del Ciclo de Cine-Debate «Ellas siempre estuvieron», organizado conjuntamente entre el Museo y el Complejo Escuela Hogar Eva Perón. A las 19 se desarrollará la proyección de la película «Las claves de la memoria», con acceso libre y gratuito. Salón de Actos del Complejo Escuela Hogar Eva Perón (Av. Don Bosco 749) – Paraná.

Sábado 12: Se realizará en el parque del Museo, la Feria Mujeres Creando (nos). De 16 a 23, con acceso libre y gratuito. Actividades artísticas y culturales con la Asociación Civil La Taller; espacio lúdico para las infancias y stands de emprendedoras locales. Música en vivo del grupo La Centella (ritmos latinos, rumba y cumbias). Organizan: Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón – Dirección de Ferias Municipalidad de Paraná.

Martes 15: Charla expositiva y anticipo del material de la segunda edición del libro «Capítulos Perdidos. Los días de Perón y Evita», del Lic. Claudio Cañete. A las 9.30 en la Sala Antequeda (Av. Alameda de la Federación 557), con acceso libre y gratuito.

Viernes 18: Charla de María Alejandra Asensio. A las 16.30 con acceso libre y gratuito. Este encuentro tendrá como idea general incentivar a la vida creativa como alternativa de vida, posible para todas las personas. Una de las herramientas, el tejido artístico. En especial para las mujeres, quienes pueden desarrollar a partir de ese despertar, actividades independientes que les permitan mayor calidad de vida, integración en la comunidad e ingresos económicos en sus familias. En la Sala Bienvenida, del Museo.

Viernes 25: En la Semana de la Memoria, y alusivo al Día de la Memoria, Verdad y Justicia, se realizará el segundo encuentro del Ciclo de Cine-Debate «Ellas siempre estuvieron», organizado conjuntamente entre el Museo y el Complejo Escuela Hogar Eva Perón. A las 19 se proyectará la película «Verdades verdaderas», de Nicolás Gil Lavedra. Será en el salón de actos del Complejo Escuela Hogar Eva Perón (Av. Don Bosco 749).

Contactos con el Museo

Visitas guiadas de martes a viernes de 9 a 16 y sábado de 9 a 12. – Av. Don Bosco 749

E-mail: [email protected]

Facebook: Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón

Instagram: MuseoEvaPeronER