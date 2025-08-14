Durante el mes de agosto, el Museo de Crespo abre sus puertas para una propuesta cargada de afecto, historias y sonrisas. En el marco del ciclo “El museo te cuenta... Infancia con los abuelos”, la institución celebró el Día de la Niñez y el Día de los Abuelos, ofreciendo un espacio para compartir juegos, recuerdos y charlas que conectaron generaciones.

La iniciativa, según comunicaron desde el museo, busco rescatar anécdotas y tradiciones de la infancia, propiciando el diálogo entre niños y adultos mayores, y revalorizando el rol de la memoria viva en la comunidad.