El Museo David Rhys fue el eje de una nueva edición del Ciclo de Tertulias Históricas 2026, que se desarrolló en el edificio IDEC del campus de la Universidad Adventista del Plata (UAP), en Libertador San Martín.

La exposición estuvo a cargo del doctor Roberto E. Biaggi, quien reconstruyó la historia de la institución, sus primeras colecciones y el aporte de docentes e investigadores que contribuyeron a su desarrollo a lo largo de las décadas.

La actividad fue organizada por el Centro de Investigación White (CIW) y el Centro Histórico Adventista (CHA), ambos con sede en el campus universitario. La propuesta forma parte de un ciclo de divulgación abierto a la comunidad, con entrada libre y gratuita.

De una primera colección a un museo de referencia

Durante su exposición, Biaggi recordó que los primeros pasos del museo estuvieron vinculados con el interés por conocer y preservar la riqueza natural de la región, especialmente los fósiles encontrados en los alrededores de Libertador San Martín.

“Nos preocupamos de resaltar cómo era la fauna y flora de estas localidades, porque estamos rodeados por tres arroyos que han generado mucha riqueza fósil. Nos pareció que era una linda oportunidad de resaltarla”, explicó.

El origen de la institución está relacionado con la llegada del profesor David Rhys y su familia, quienes residieron en la zona entre 1943 y 1955, luego de trasladarse desde Gaiman, Chubut.

Según relató Biaggi, Rhys impulsó la investigación y alentó la formación de profesionales interesados en estudiar la historia natural. Su iniciativa influyó en distintas generaciones de docentes y especialistas, entre ellos el propio expositor.

El aporte de Carlos Biaggi y las primeras colecciones

Uno de los momentos centrales de la charla fue el recuerdo de los comienzos del museo y del trabajo de Carlos Biaggi, padre del expositor y profesor de Ciencias Naturales, quien llevó adelante la primera exhibición de colecciones alrededor de 1957.

Aquella muestra reunió aproximadamente 300 organismos embalsamados, 80 fósiles recolectados por alumnos y profesores, 35 minerales donados y algunos objetos arqueológicos.

Esa colección inicial marcó el comienzo de un recorrido que, con el paso de los años, llevó al museo por distintas ubicaciones hasta llegar a su sede actual.

Biaggi también destacó a quienes estuvieron al frente de la institución y contribuyeron a ampliar sus colecciones y consolidar su perfil de investigación. Entre ellos mencionó al doctor Daniel Hammerly Dupuy, director entre 1958 y 1967; al ingeniero Rolando Itín, entre 1967 y 1977; y al profesor Carlos Federico Steger, quien estuvo a cargo entre 1977 y 2000.

El propio Roberto E. Biaggi dirigió el museo entre 2001 y 2022, cuando funcionaba en el subsuelo de la Biblioteca Edwin Mohr de la UAP.

Fósiles, minerales y experiencias interactivas

Actualmente, el Museo David Rhys integra el Centro de Recursos Creacionistas (CRC) de la Universidad Adventista del Plata y se encuentra en calle Sarmiento 335, en Libertador San Martín.

Su propuesta está organizada desde una perspectiva bíblica y científica sobre los orígenes y comprende cinco áreas principales:

La Creación en siete días.

Diseño inteligente.

El magnífico universo , con actividades interactivas y experiencias de realidad virtual.

, con actividades interactivas y experiencias de realidad virtual. Rocas y minerales.

Fósiles de plantas y animales, incluidos materiales vinculados con el patrimonio paleontológico regional y la megafauna.

El espacio también se relaciona con el Laboratorio y Aula de Investigación en Geociencia, que funciona como sede del Instituto de Investigación en Geociencia.

La variedad de piezas y recursos permite acercarse a la geología, la paleontología y el estudio de la historia natural, mediante colecciones y propuestas de divulgación dirigidas a distintos públicos.

Conservación del patrimonio y debate sobre los orígenes

Durante la parte final de la tertulia, Biaggi explicó aspectos relacionados con la conservación de las piezas y los especímenes arqueológicos, además de referirse a la declaración de tenencia legal del patrimonio cultural e histórico que integra las colecciones.

El expositor también se refirió a la perspectiva que orienta el trabajo del museo, en la que se articulan una cosmovisión bíblica y el análisis científico de los orígenes.

“Nosotros hablamos de los orígenes, el origen del universo, el origen de la Tierra, el origen de los seres vivos para tratar de entender cómo fue el origen de todo y que nada surgió de golpe”, expresó.

En ese marco, señaló que el interés de la institución está puesto en analizar cómo se relacionan las evidencias científicas con los distintos modelos explicativos sobre el origen del universo, la Tierra y los seres vivos.

Días y horarios para visitar el museo

El Museo David Rhys se encuentra en Sarmiento 335, Libertador San Martín, y ofrece entrada libre y gratuita. Según la información difundida, puede visitarse de domingo a jueves, de 15:00 a 17:00.