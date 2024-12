“Se puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios, pero hay una cosa que no puede cambiar. No puede cambiar de pasión”.

Una frase icónica del cine argentino puede explicar lo que ha desatado la construcción de un mural a Diego Armando Maradona en uno de los paredones del galpón del ferrocarril de la ciudad de Hernández.

Miles de fanáticos, como los trozos de azulejos que componen la obra, dan cuenta que ahora el Diego tiene el mural en mosaiquismo más grande del país y tal vez del mundo con esta técnica.

La idea de esta obra es propiedad del intendente de la ciudad Luis Gaioli y su secretario de deportes Sebastián Caminos, quienes generacionalmente vivieron las épocas de gloria de Diego Armando Maradona y decidieron plasmar un sector destinado al muralismo esta obra del artista Néstor Medrano.

Hernández es una pequeña localidad, signada por la tranquilidad pueblerina de sus habitantes que a pesar de tener progreso como ciudad, siguen vinculados a la producción agrícola ganadera. El mural tiene treinta y cinco metros cuadrados y será uno de los más grandes del mundo en esta técnica.

“La idea empezó hace un par de años atrás cuando por iniciativa de unos amigos y gente del deporte, propusieron realizar un mural en la características de mosaiquismo, por lo que hemos averiguado, será el mural más grande en la modalidad, ya que no tenemos registro que haya otro igual en el mundo. La obra consta de 5 metros de alto por 7 metros de ancho y va a estar emplazada en una de las paredes del ex ferrocarril, en el centro geográfico de la localidad” contó el intendente Luis Gaioli al momento de culminar la obra hace unos días atrás.

Creer en el accidente de la búsqueda

Esta imponente pieza artística fue realizada por Néstor Medrano, un mosaiquista entrerriano que proviene de Diamante y recorre el país con su técnica, reconociendo que este mural simbolizó todo un desafío.

El traslado y colocación de la obra no demoró más de dos días, pero armar cada uno de los bloques le llevó a Medrano más de un año de trabajo, confesando que pudo ver la obra terminada junto a los vecinos de Hernández porque debió trabajar a escala sin poder conocer previamente la totalidad del trabajo.

“Me llevó un año hacerlo, hay dos imágenes de Diego Maradona en el mural que creo son las que han trascendido el mundo y otra con la camiseta de boca, sumado a ondas y ribetes que le dan movimiento, porque el fútbol y la pasión es eso, es movimiento” reflexiona el autor.

Como todo artista, Medrano deja entrever su concepto bohemio. Lejos de explicar las técnicas y los procesos, es un convencido en creer en el accidente de la búsqueda, “es la primera vez que lo veo totalizado, por una cuestión de espacio lo fui trabajando por placa y recién hoy puedo ver mi obra terminada”, reconoció el día del emplazamiento.

Inauguración formal y presencias

El próximo 5 de diciembre se hará el acto de inauguración del mural a partir de las 20 horas y para ello llegará Fernando Signorini, histórico preparador físico del astro del fútbol.

El “Profe” como lo conoce todo el ambiente del fútbol, o el “Ciego” como lo llamaba cariñosamente Maradona, estará el próximo jueves en Hernández, para dar una charla dirigida a entrenadores, jugadores, dirigentes y público en general, con el objetivo de ofrecer una capacitación que aborde aspectos técnicos y humanos del deporte, reflexionando sobre el papel del mismo en la formación de valores. Compartiendo su perspectiva sobre el fútbol en contextos locales y su impacto en el desarrollo de la comunidad.

Además de su relación con el Diez, Signorini entrenó a jugadores de la talla de Javier Mascherano, Juan Román Riquelme, Carlos Tévez, Diego Milito, Sergio Agüero, Esteban Cambiasso, Gabriel Heinze, Vincenzo Montella, Jürgen Klinsmann, entre otros.

También es autor de varios libros, entre ellos "Diego, desde adentro", donde narra su experiencia personal con Maradona y ofrece una mirada íntima sobre la vida del astro argentino.

De manera extra oficial, una versión de la que no nos hacemos cargo, indica que varias figuras del deporte, tras conocer la noticia, han consultado como llegar a la localidad de Hernández, lo que no descarta que sean más las personalidades destacadas que no querrán perderse el acto inaugural del mayor mural en mosaiquismo en homenaje a Diego Armando Maradona.