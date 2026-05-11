La Municipalidad de Crespo lanzó la Convocatoria Pública Nº 2/26 destinada a la concesión de uso oneroso de espacios públicos ubicados en los carteles nomencladores de calles de la ciudad. La iniciativa apunta a renovar y mantener la cartelería urbana mediante un sistema de explotación publicitaria a cargo de privados, quienes deberán asumir la fabricación, instalación, conservación y eventual reposición de los carteles.

La apertura de sobres con las propuestas económicas se realizará el jueves 21 de mayo de 2026 a las 10:00, en la Sección Suministros del municipio, ubicada en calle 25 de Mayo Nº 943. Los pliegos de condiciones están disponibles de manera gratuita tanto en la dependencia municipal, de lunes a viernes de 7:00 a 13:00, como en el sitio oficial del municipio.

Según se detalla en el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, la convocatoria tiene como objetivo otorgar la concesión del espacio publicitario incorporado en los nomencladores urbanos, permitiendo a los adjudicatarios explotar comercialmente esos sectores durante un plazo de cinco años.

A cambio, las empresas o particulares que resulten adjudicatarios deberán afrontar integralmente los costos de fabricación, colocación, mantenimiento y reemplazo de la señalética, respetando las características técnicas y estéticas establecidas por la Municipalidad.

Tramos de calles incluidos en la convocatoria

La convocatoria contempla distintos sectores estratégicos de la ciudad, cada uno con un precio base determinado por el municipio. Los oferentes podrán presentar propuestas por uno o varios tramos, debiendo cotizar el valor total correspondiente a cada sector.

Entre los tramos incluidos figuran:

San Martín entre Independencia y Entre Ríos — precio base: $100.000.

9 de Julio entre Misiones y Entre Ríos — $80.000.

Buenos Aires entre De las Azucenas y Entre Ríos — $80.000.

Otto Sagemüller entre Mitre y Entre Ríos — $70.000.

25 de Mayo entre Moreno y Entre Ríos — $56.000.

Carbó entre Belgrano y Blas Parera — $56.000.

Avenida Seri entre Belgrano e Independencia — $28.000.

3 de Febrero entre Independencia y Belgrano — $20.000.

Ramírez entre Mitre y Entre Ríos — $40.000.

Rivadavia entre Mitre y Entre Ríos — $45.000.

Urquiza entre Avenida Belgrano y Entre Ríos — $40.000.

Rocamora entre Pasaje Echagüe y Entre Ríos — $40.000.

El monto ofertado por cada adjudicatario tendrá carácter de precio definitivo de adjudicación y deberá abonarse dentro de los diez días hábiles administrativos posteriores a la notificación oficial.

Además del monto ofertado, el concesionario deberá pagar el canon por publicidad previsto en la Ordenanza Nº 118/2025, actualmente fijado en $1.780 por cada unidad de cartelería nomencladora, cifra que podrá modificarse conforme futuras actualizaciones tributarias.

Cómo deberán ser los nuevos carteles

El pliego municipal establece una serie de especificaciones técnicas obligatorias para garantizar uniformidad visual y durabilidad de los nomencladores urbanos.

Los carteles deberán confeccionarse con chapa galvanizada Nº 14 de 2 milímetros de espesor y tendrán medidas de 90 centímetros por 30 centímetros. La tipografía exigida será “Montserrat” en negrita y el diseño deberá incorporar terminación en degradé azul.

También deberán contar con vinilo reflectivo tipo “panal de abeja”, protección UV y doble nervio antivandálico. La garantía mínima exigida será de cinco años.

La distribución visual de cada cartel estará dividida en tres sectores:

Una franja superior del 10% destinada a publicidad.

Un área central del 80% con el nombre de la calle y flechas indicadoras del sentido de circulación.

Una franja inferior del 10% con la numeración correspondiente y el escudo municipal.

Asimismo, la Municipalidad podrá impartir instrucciones complementarias respecto al diseño institucional, colores, flechas y ubicación de elementos gráficos, las cuales serán de cumplimiento obligatorio para los adjudicatarios.

Requisitos y obligaciones para los oferentes

Quienes deseen participar deberán presentar una serie de documentos obligatorios, entre ellos:

Constitución de domicilio electrónico.

Certificado de libre deuda municipal.

Certificado de libre deuda fiscal emitido por ATER.

Detalle de deuda consolidada de ARCA.

Las ofertas deberán mantenerse vigentes por un mínimo de veinte días hábiles administrativos posteriores al acto de apertura.

El pliego también establece que la concesión tendrá carácter “intuito personae”, es decir, no podrá ser cedida ni transferida sin autorización expresa de la Municipalidad.

Entre las principales obligaciones del adjudicatario figuran:

Mantener los carteles en perfecto estado de conservación y visibilidad.

Reemplazar señalética vandalizada, oxidada o ilegible.

Respetar el diseño aprobado por el municipio.

No incorporar publicidad no autorizada.

Garantizar condiciones de seguridad y estética urbana.

Control municipal y causales de rescisión

La Municipalidad de Crespo conservará amplias facultades de control sobre la publicidad instalada en los nomencladores. El pliego prohíbe expresamente contenidos discriminatorios, obscenos, violentos o que puedan inducir a confusión respecto de servicios municipales.

Además, el Ejecutivo local podrá exigir la remoción inmediata de cualquier publicidad considerada improcedente o no autorizada.

Entre las causales de extinción de la concesión se incluyen:

Falta de pago del monto adjudicado.

Mora en el pago del canon publicitario.

Incumplimiento de las especificaciones técnicas.

Falta de mantenimiento de la cartelería.

Cesión no autorizada de la concesión.

Colocación de publicidad indebida.

Razones de interés público debidamente fundadas.

En caso de incumplimiento, el municipio podrá dejar sin efecto la adjudicación y otorgar la concesión al oferente que haya quedado en segundo lugar dentro del orden de mérito.