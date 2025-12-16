Desde el municipio señalaron que la iniciativa busca, además, posibilitar el acercamiento de aquellas personas que, por diversos motivos, residen lejos de sus seres queridos. No obstante, se aclaró que se otorgó la autorización correspondiente para la realización de las tareas indispensables, a fin de no afectar ni entorpecer la prestación de los servicios públicos esenciales.

Recolección de residuos domiciliarios

En este marco, se informó que los miércoles 24 y 31 de diciembre el servicio de recolección de residuos domiciliarios funcionará con normalidad, respetando la separación en origen: orgánicos (húmedos), inorgánicos (secos) y sanitarios (descartables usados). En tanto, no habrá recolección los jueves 25 de diciembre y 1º de enero.

Teléfono de guardia

Asimismo, se destacó que, pese a que no habrá atención al público en las dependencias municipales durante esas jornadas, el municipio dispondrá de guardias activas las 24 horas para atender eventuales emergencias. Ante cualquier urgencia, los vecinos podrán comunicarse al teléfono 4951160, correspondiente a la mesa de entrada municipal.