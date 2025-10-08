Obra pública
El Municipio de Crespo avanza con mejoras en plazas y parques de la ciudad
El Plan Integral de Obras que lleva adelante la Municipalidad de Crespo continúa sumando intervenciones en distintos espacios públicos de la ciudad, con el objetivo de brindar plazas y parques más agradables, confortables y seguros para los vecinos. En esta etapa, las tareas se concentran en dos sectores emblemáticos: el Parque Infantil “El Gurisito”, en Barrio Salto, y el parque ubicado en la intersección de Avenida Los Constituyentes y Rafael Obligado, en Barrio Guadalupe.
El intendente Marcelo Cerutti destacó la importancia de estas acciones “que nos permiten contar con una gran cantidad de plazas y parques lindos, prolijos y ordenados, para que nuestros vecinos y quienes nos visitan pasen momentos placenteros. Son espacios que atraviesan a todas las edades, para socializar, jugar, realizar actividades recreativas y físicas, todos aspectos que aportan un amplio beneficio también a la salud de las personas”. El jefe comunal recorrió los trabajos acompañado por Vanesa Pusineri, secretaria de Gobierno y Desarrollo Humano, y Bettina Hofer, secretaria de Infraestructura y Ambiente.
Intervenciones en el Parque Infantil “El Gurisito”
En el tradicional Parque Infantil “El Gurisito”, ubicado en Sarmiento y Avenida Ramírez, se realizaron tareas para mejorar el drenaje del agua en días de lluvia, junto con labores de mantenimiento general y reacondicionamiento del equipamiento recreativo existente. Además, se repararon las luminarias incorporando tecnología LED, se reforzó la forestación para aumentar las zonas de sombra en verano y se colocaron nuevos bancos.
Como parte del embellecimiento del lugar, se acordó con el artista Celso Gottig —autor de los murales con personajes de series y películas infantiles— la restauración de las obras deterioradas por el paso del tiempo, para devolverles su color y vitalidad originales.
Mejoras en el parque de Barrio Guadalupe
Paralelamente, el municipio comenzó las tareas de mantenimiento en el parque situado sobre Avenida Los Constituyentes y Rafael Obligado. Allí se están reparando los juegos, acondicionando la vereda perimetral y colocando nuevas luminarias LED, garantizando mayor seguridad y disfrute para quienes concurren al espacio.
Además, se planificaron intervenciones artísticas que sumarán identidad y color al lugar. Uno de los murales será realizado por estudiantes de la Escuela Nº 74 “Profesor Walter Heinze”, en el marco de un proyecto educativo y comunitario que busca fortalecer el sentido de pertenencia y participación ciudadana.
Con estas acciones, la Municipalidad de Crespo reafirma su compromiso con la recuperación y puesta en valor de los espacios públicos, promoviendo entornos más accesibles, sostenibles y pensados para el encuentro y el bienestar de toda la comunidad.