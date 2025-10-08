El Plan Integral de Obras que lleva adelante la Municipalidad de Crespo continúa sumando intervenciones en distintos espacios públicos de la ciudad, con el objetivo de brindar plazas y parques más agradables, confortables y seguros para los vecinos. En esta etapa, las tareas se concentran en dos sectores emblemáticos: el Parque Infantil “El Gurisito”, en Barrio Salto, y el parque ubicado en la intersección de Avenida Los Constituyentes y Rafael Obligado, en Barrio Guadalupe.

El intendente Marcelo Cerutti destacó la importancia de estas acciones “que nos permiten contar con una gran cantidad de plazas y parques lindos, prolijos y ordenados, para que nuestros vecinos y quienes nos visitan pasen momentos placenteros. Son espacios que atraviesan a todas las edades, para socializar, jugar, realizar actividades recreativas y físicas, todos aspectos que aportan un amplio beneficio también a la salud de las personas”. El jefe comunal recorrió los trabajos acompañado por Vanesa Pusineri, secretaria de Gobierno y Desarrollo Humano, y Bettina Hofer, secretaria de Infraestructura y Ambiente.

Intervenciones en el Parque Infantil “El Gurisito”

En el tradicional Parque Infantil “El Gurisito”, ubicado en Sarmiento y Avenida Ramírez, se realizaron tareas para mejorar el drenaje del agua en días de lluvia, junto con labores de mantenimiento general y reacondicionamiento del equipamiento recreativo existente. Además, se repararon las luminarias incorporando tecnología LED, se reforzó la forestación para aumentar las zonas de sombra en verano y se colocaron nuevos bancos.

Como parte del embellecimiento del lugar, se acordó con el artista Celso Gottig —autor de los murales con personajes de series y películas infantiles— la restauración de las obras deterioradas por el paso del tiempo, para devolverles su color y vitalidad originales.

Mejoras en el parque de Barrio Guadalupe

Paralelamente, el municipio comenzó las tareas de mantenimiento en el parque situado sobre Avenida Los Constituyentes y Rafael Obligado. Allí se están reparando los juegos, acondicionando la vereda perimetral y colocando nuevas luminarias LED, garantizando mayor seguridad y disfrute para quienes concurren al espacio.

Además, se planificaron intervenciones artísticas que sumarán identidad y color al lugar. Uno de los murales será realizado por estudiantes de la Escuela Nº 74 “Profesor Walter Heinze”, en el marco de un proyecto educativo y comunitario que busca fortalecer el sentido de pertenencia y participación ciudadana.

Con estas acciones, la Municipalidad de Crespo reafirma su compromiso con la recuperación y puesta en valor de los espacios públicos, promoviendo entornos más accesibles, sostenibles y pensados para el encuentro y el bienestar de toda la comunidad.